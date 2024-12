Grande Fratello, Stefania Orlando subito contro Beatrice Luzzi: “non cambio idea sei bigotta e maestrina”

Nella puntata di ieri del Grande Fratello, tre nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata d'Italia: Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda. Tra loro, l'attenzione maggiore era certamente rivolta all'ex protagonista del GF Vip 5, Stefania Orlando, richiamata dagli autori per dare nuova linfa a un'edizione del reality che finora non ha brillato, anche a causa di scelte discutibili nei casting, come testimoniano le eliminazioni di due dei tre ex volti di Temptation Island.

Il ritorno di Stefania Orlando: tra ricordi e nuove polemiche

Prima di fare il suo ingresso, la showgirl ha avuto modo di rivivere i momenti più emozionanti del suo percorso nella quinta edizione Vip del Grande Fratello, dove è rimasta nella Casa per sei mesi, conquistando il pubblico con la sua ironia e il carattere pungente, conquistandosi una forte fanbase le cosiddette "viperelle", pronte a sostenerla anche in questa avventura, dove Stefania fin da subito ha dimostrato che il suo spirito battagliero e il suo mood non sono cambiati.

Appena entrata nella Casa, Stefania Orlando è stata subito messa alla prova con un confronto acceso con Beatrice Luzzi. Alfonso Signorini ha infatti mandato in onda una clip in cui Stefania, ospite a Pomeriggio Cinque, aveva espresso giudizi taglienti sull'opinionista. "Io non sono critica, sono sempre molto obiettiva. Forse è lei che è molto permalosa", ha ribadito la Orlando, non nascondendo un pizzico di sarcasmo.

Stefania Orlando saluta i coinquilini

Beatrice Luzzi, dal canto suo, non ha perso occasione per rispondere con una frecciatina: "Sono contenta per te perché hai puntato sul cavallo giusto. Infatti, guarda dove sei!", prendendosi il merito della seconda partecipazione della Orlando al programma. La polemica non si è fermata qui: Beatrice ha chiesto alla nuova concorrente se la considerasse ancora "bigotta", come in passato. La gieffina, senza scomporsi, ha replicato con la sua solita verve: "Certo, bigotta e maestrina".

Con questo ingresso esplosivo, Stefania Orlando ha subito ricordato al pubblico perché è stata una delle concorrenti più amate della storia del Grande Fratello Vip. La sua vis polemica, accompagnata da un'ironia pungente, potrebbe rivelarsi una delle carte vincenti di questa edizione. Il suo ritorno, accolto con entusiasmo dai fan, la posiziona di diritto tra le possibili favorite alla vittoria finale.

La presenza di Eva Grimaldi e Maxime Mbanda completa un quadro di ingressi che promette di smuovere le dinamiche della Casa, portando nuovi confronti, alleanze e colpi di scena. Ora non resta che attendere per vedere come si evolveranno i rapporti tra i nuovi arrivati e gli inquilini storici del Grande Fratello.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: le prime scintille tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi.