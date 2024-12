Grande Fratello, Zeudi a Emanuele: "Mi sono sentita violata", lui chiede scusa pubblicamente

Durante la settimana, la Casa del Grande Fratello è stata scossa da uno spiacevole episodio che ha visto protagonisti Zeudi Di Palma ed Emanuele Fiori. L'ex Miss Italia ha accusato il fisioterapista di averla toccata sotto le coperte. Secondo il racconto, Emanuele si era infilato nel letto dove si trovavano Zeudi ed Helena Prestes, iniziando a fare loro il solletico, ma la situazione si è presto trasformata in un momento di disagio per la giovane, che poco dopo è scoppiata in lacrime.

Il confronto in puntata: chiarimento e scuse

Durante la puntata del 16 dicembre, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza sulla vicenda, chiamando Zeudi ed Emanuele nella Mystery Room. Dopo aver visto le immagini incriminate, Emanuele Fiori ha cercato di spiegare la sua versione dei fatti:

"Inizialmente sono entrato nel letto con intenzioni scherzose, la mia intenzione era quella di creare divertimento, era semplicemente uno scherzo. Colgo l'occasione per chiedere scusa a Zeudi se ha frainteso."

Alfonso Signorini è intervenuto con un monito chiaro e deciso nei confronti del fisioterapista, invitandolo a riflettere sul proprio comportamento all'interno della Casa del Grande Fratello:"Nelle intenzioni, non volevi molestarla a livello sessuale. Però, esistono tanti tipi di molestie. Ciò che per una persona non è molesto, per l'altra persona può esserlo. Allora, nel momento in cui Zeudi dà una manifestazione di urto nei confronti di questo comportamento, bisogna fermarsi"

Zeudi Di Palma si sfoga con una coinquilina

"La sensibilità del singolo deve essere rispettata - ha continuato il conduttore - senza se e senza ma. Ci vuole rispetto. Anche il fatto che tu non te ne sia accorto, questa cosa infastidisce. Nessuno pensa che tu sia un molestatore, ma da uomo dovevi essere più sensibile. Tu non hai avuto sensibilità."

Zeudi Di Palma, ha voluto chiarire i suoi sentimenti nei confronti di Emanuele: "Non sei un mostro o un maniaco. Sei una brava persona, ma con me non lo sei stato e non solo in quel momento." L'ex Miss Italia ha poi lamentato la mancanza di supporto da parte degli altri concorrenti maschi della Casa: "Non è stato facile per me, mi sono sentita sola. Ci sono state persone accanto a me, ma non c'è stata tanta solidarietà. Eravamo qui da una settimana, dovevo ancora orientarmi."

Grande Fratello, Zeudi Di Palma dopo le accuse a Emanuele Fiori esplode: "i maschi della Casa mi fanno schifo"

Emanuele, dal canto suo, ha continuato a difendersi sostenendo che non avrebbe mai immaginato una reazione simile: "Non potevo pensare che farle il solletico potesse creare una reazione del genere. Siamo stati in quel letto una notte intera a chiacchierare e scherzare." Dallo studio, Cesara Buonamici ha preso posizione, criticando il comportamento di Emanuele:

"C'è della maleducazione. Quel gesto lì non ha senso. Il solletico implica una certa confidenza," ha affermato la giornalista, aggiungendo che il fisioterapista avrebbe dovuto scusarsi immediatamente e dimostrare maggiore sensibilità. Sulla stessa linea l'altra opinionista Beatrice Luzzi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il confronto tra Zeudi Di Palma ed Emanuele Fiori nella Mystery Room.