Grande Fratello, Stefania Orlando opinionista della nuova edizione? "Sarebbe tutto molto bello, ma..."

Ancora non c'è una data inizio per il Grande Fratello condotto da Simona Ventura ma fin ad questo momento si speculano sui papabili opinionisti. Spunta anche il nome di Stefania Orlando

Stefania Orlando al Grande Fratello
NOTIZIA di 11/08/2025

A Mediaset sta prendendo forma una vera e propria rivoluzione in merito al reality del Grande Fratello. Primo fra tutti è l'annuncio di Simona Ventura come conduttrice della nuova edizione in onda il prossimo settembre. Sul cast, al momento, non si conoscono dettagli ma su gli opinionisti si comincia a speculare su chi potrebbe affiancare la conduttrice durante lo show.

Grande Fratello Stefania Orlando
Stefania Orlando

Spunta il nome di Stefania Orlando al Grande Fratello: ecco il rumor

Non si tratta di una vera e propria indiscrezione ma di un rumor che, per ora, non ha ancora trovato nessun tipo di fondamento. Il nome di Stefania Orlando - Vip che ha partecipato due volte al reality di Canale 5 - è trapelato diverso volte ma non è detto che possa risultare a verità.

Interrogata al settimana Mio, la celebre "Queen" del Grande Fratello si rivela in merito a un nuovo possibile coinvolgimento su Mediaset. "Non ho ricevuto nessuna telefonata, ma mi piacerebbe", rivela. "Perché credo che, dopo aver avuto l'esperienza diretta nella Casa per ben due volte, saprei riconoscere e comprendere tutte le dinamiche che si sviluppano lì dentro", aggiunge.

Andrea Roncato contro Stefania Orlando: "In 20 anni ha venduto solo materassi"

"Potrei dire la mia con cognizione di causa". Ma non è tutto. Sull'idea di condividere il trono con Anna Pettinelli, Stefania ha aggiunto: "Fare l'opinionista con Anna? Ovviamente non posso confermare nulla. Sarebbe tutto molto bello, ma non so davvero nulla", ammette.

"Lei è molto accudente nei miei confronti, si è sempre dimostrata attenta ai miei bisogni, così come io lo sono ai suoi. Credo che un'amica, da adulte, sia come una sorella che non hai mai avuto e che ti sei scelta. Quando ci scegliamo tra donne, ci riconosciamo", conclude.

Altri nomi sono spuntati. Se da una parte è trapelata l'idea di riportare su Canale 5 Tommaso Zorzi, Mediaset sta pensando di chiamare Cristina Plenari dato che la sua popolarità è cresciuta dopo la vittoria all'Isola dei Famosi. Ma è ancora tutto da vedere.