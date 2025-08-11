Grande Fratello, Stefania Orlando opinionista della nuova edizione? "Sarebbe tutto molto bello, ma..."

A Mediaset sta prendendo forma una vera e propria rivoluzione in merito al reality del Grande Fratello. Primo fra tutti è l'annuncio di Simona Ventura come conduttrice della nuova edizione in onda il prossimo settembre. Sul cast, al momento, non si conoscono dettagli ma su gli opinionisti si comincia a speculare su chi potrebbe affiancare la conduttrice durante lo show.

Stefania Orlando

Spunta il nome di Stefania Orlando al Grande Fratello: ecco il rumor

Non si tratta di una vera e propria indiscrezione ma di un rumor che, per ora, non ha ancora trovato nessun tipo di fondamento. Il nome di Stefania Orlando - Vip che ha partecipato due volte al reality di Canale 5 - è trapelato diverso volte ma non è detto che possa risultare a verità.

Interrogata al settimana Mio, la celebre "Queen" del Grande Fratello si rivela in merito a un nuovo possibile coinvolgimento su Mediaset. "Non ho ricevuto nessuna telefonata, ma mi piacerebbe", rivela. "Perché credo che, dopo aver avuto l'esperienza diretta nella Casa per ben due volte, saprei riconoscere e comprendere tutte le dinamiche che si sviluppano lì dentro", aggiunge.

"Potrei dire la mia con cognizione di causa". Ma non è tutto. Sull'idea di condividere il trono con Anna Pettinelli, Stefania ha aggiunto: "Fare l'opinionista con Anna? Ovviamente non posso confermare nulla. Sarebbe tutto molto bello, ma non so davvero nulla", ammette.

"Lei è molto accudente nei miei confronti, si è sempre dimostrata attenta ai miei bisogni, così come io lo sono ai suoi. Credo che un'amica, da adulte, sia come una sorella che non hai mai avuto e che ti sei scelta. Quando ci scegliamo tra donne, ci riconosciamo", conclude.

Altri nomi sono spuntati. Se da una parte è trapelata l'idea di riportare su Canale 5 Tommaso Zorzi, Mediaset sta pensando di chiamare Cristina Plenari dato che la sua popolarità è cresciuta dopo la vittoria all'Isola dei Famosi. Ma è ancora tutto da vedere.