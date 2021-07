Andrea Roncato contro Stefania Orlando: “In 20 anni ha venduto solo materassi”

Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando e il sul curriculum professionale: secondo l'attore la carriera dell'ex moglie non sarebbe così brillante avendo, negli ultimi 20 anni, venduto solo materassi.

Era da poco iniziato il nuovo anno quando Andrea Roncato era partito all'attacco di Stefania Orlando che in quei giorni era rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip 5. L'attore, dopo aver addossato all'ex moglie le colpe della fine della loro relazione, aveva detto che la carriera della Orlando si poteva riassumerne come televenditrice di materassi.

Ora Roncato torna sull'argomento, in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo il tema è sempre lo stesso: ad Andrea non piace che molti dicano che sia invidioso della carriera di Stefania. Roncato al giornalista del settimanale dice "c'è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi".

Andrea, esattamente come era successo a gennaio, è tornato ad accusare Stefania della fine del loro matrimonio "Ok non sarò stato un marito perfetto. Però anche lei se n'è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia. Dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito".

Stefania Orlando, uscita dal Grande Fratello Vip 5, era stata ospite negli studi di Live - Non è la d'Urso. Parlando della polemica con Roncato, la Orlando, che a settembre vedremo nella nuova stagione di Tale e quale show, aveva detto a Barbara D'Urso "Penso che sia arrivato il momento di dare un taglio al passato da parte mia. Non lo nominerò mai più, non ne vale la pena - riferendosi ad Andrea Roncato - quando sono entrata al GFVip si era già rotto qualcosa, ma non pensavo che potesse rilasciare dichiarazioni così piene di astio. È veramente triste quello che ha detto".