Grande Fratello: Domenico D’Alterio il meno votato, nuove nomination e primi verdetti dei sondaggi online

Una puntata senza eliminazioni ma ricca di tensione e nuove strategie. Domenico D'Alterio il meno votato, ecco i concorrenti in nomination e le percentuali dei primi sondaggi online.

Nella puntata del 10 novembre del Grande Fratello, condotta come sempre da Simona Ventura, non ci sono state eliminazioni. Il televoto chiuso aperto lunedì scorso non prevedeva infatti alcuna uscita: il concorrente meno votato, Domenico D'Alterio, è stato mandato direttamente in nomination eliminatoria, e rischia di lasciare la Casa nel prossimo appuntamento del reality.

Nessuna sorpresa ma Domenico D'Alterio va in nomination d'ufficio

L'ottava puntata non ha riservato colpi di scena clamorosi, anche se molti spettatori temevano l'apertura di un televoto flash, come accaduto il 20 ottobre, quando Omar "Bena" Benabdallah aveva dovuto abbandonare la Casa a sorpresa.

Questa volta il televoto si è concluso con un risultato piuttosto equilibrato. Tutti i concorrenti in nomination hanno superato il 20% delle preferenze. Il meno votato è risultato Domenico D'Alterio, probabilmente penalizzato dai continui ingressi nella Casa della sua compagna Valentina Piscopo, che hanno portato parte del pubblico a pensare che le loro dinamiche familiari fossero troppo costruite. Anche in questi giorni Valentina ha fatto sentire la sua voce comunicando che ha deciso di lasciare Domenico.

Le percentuali ufficiali del televoto

Giulia Soponariu - 28,99%

- 28,99% Grazia Lo Porto - 25,38%

- 25,38% Francesca Carrara e Simone De Bianchi - 24,59%

- 24,59% Domenico D'Alterio - 21,04%

I nuovi nominati della settimana

La puntata si è chiusa con un nuovo giro di nomination. A rischio eliminazione, insieme a Domenico, ci sono: Flaminia Romoli, Rasha Younes, Giulia Soponariu e la coppia madre/figlio Francesca Carrara e Simone De Bianchi. Il meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la Casa nel corso della prossima puntata.

Domenico ha fatto il nome di Ivana

ha fatto il nome di Ivana **Rasha ha indicato Francesca e Simone

**Donatella ha scelto di segnalare Mattia

**Omer ha espresso la sua preferenza contro Francesca e Simone

**Francesca e Simone hanno puntato il dito contro Rasha

**Flaminia ha votato per Giulia

**Giulia ha messo in lista Rasha

**Mattia ha fatto il nome di Giulia

**Ivana ha espresso il suo voto contro Rasha

**Jonas ha deciso di nominare Rasha

**Benedetta ha indicato Flaminia

**Grazia ha scelto Francesca e Simone

**Anita ha nominato Flaminia

I primi sondaggi: chi rischia di più

Subito dopo la puntata, sui principali siti e social dedicati al reality, sono partiti i primi sondaggi. Ecco la media delle preferenze registrate finora:

Rasha Younes - 33,9%

- 33,9% Giulia Soponariu - 19,8%

- 19,8% Domenico D'Alterio - 16,9%

- 16,9% Francesca Carrara e Simone De Bianchi - 15,8%

- 15,8% Flaminia Romoli - 13,6%

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: l'annuncio dei nominati di questa settimana