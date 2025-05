Grande Fratello, Shaila e Zeudi isolano Chiara Cainelli. Alfonso D'Apice spiega cosa sta succedendo

A pochi mesi dalla fine del Grande Fratello, finisce definitivamente la magia di alcune amicizie nate all'interno della Casa più spiata d'Italia. Come spesso accade, quando si spengono i riflettori e le dinamiche televisive non richiedono più alleanze o affinità strategiche, molti rapporti si rivelano più fragili del previsto, sciogliendosi al sole della realtà quotidiana. È il caso, tra gli altri, dell'ex gieffina Chiara Cainelli, che sembra ormai aver tagliato ogni legame con Shaila Gatta e Zeudi Di Palma.

Shaila contro Chiara: "Non mi è piaciuto il suo comportamento"

A rompere per prima il silenzio è stata l'ex velina, che in una diretta social ha spiegato i motivi dell'allontanamento da Chiara. La ballerina ha dichiarato apertamente di non aver gradito certi atteggiamenti della Cainelli e per questo ha deciso di tagliare ogni rapporto, smettendo anche di seguirla sui social. Un gesto simbolico ma eloquente, che nel mondo delle relazioni post-reality vale quanto - e forse più - di una chiusura ufficiale.

Accuse e regali "rubati": la rottura con Zeudi

Ma non finisce qui. Anche l'amicizia tra Chiara e Zeudi Di Palma è andata in frantumi perchè la Cainelli ha accusato Zeudi di essersi tenuta dei regali inviati dalle sue fan, alimentando così tensioni e sospetti. Un'accusa pesante, che ha creato un clima ancora più teso tra le due ex concorrenti e a cui Zeudi ha replicato in un'altra diretta.

Alfonso durante il Grande Fratello

Parla Alfonso D'Apice: "Chiara è rimasta molto male"

A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto l'ex volto di Temptation Island e attuale compagno della Cainelli. Il ragazzo ha raccontato un retroscena significativo legato a una cena avvenuta alla Sonrisa, alla quale erano presenti lui, Chiara e Lorenzo Spolverato. Proprio in quell'occasione, secondo Alfonso, sarebbe iniziato il vero gelo con Shaila.

"Le ho portato un cornetto per tirarla su, era molto giù per gli insulti ricevuti. Ma ce l'aveva con Chiara, che le era sembrata ambigua dentro la Casa. Le dissi di parlarle, ma quel confronto non c'è mai stato. Poi, quando abbiamo rivisto Lorenzo, lei ci ha tolto il segui". Non solo unfollow: a ferire Chiara sarebbero stati anche altri segnali di esclusione. "Zeudi e Shaila si sono viste e non hanno invitato Chiara. Lei ci teneva a quelle amicizie, c'è rimasta male. Si è sentita tagliata fuori".

Il mancato compleanno e l'unfollow (anche della madre)

Anche il legame con Zeudi si è incrinato ulteriormente dopo il compleanno di Chiara, al quale la Di Palma non ha partecipato per motivi di lavoro. D'Apice spiega: "Le avevo detto di organizzarsi con Chiara, ma poi ci ha tolto il segui anche lei... e lo stesso ha fatto sua madre. Mi è sembrato strano, perché eravamo in ottimi rapporti".

Dirette social come ultima spiaggia per la visibilità

Questa vicenda mette in luce anche un'altra realtà, spesso sottovalutata: per la maggior parte dei gieffini, finito il programma e senza concrete proposte lavorative nel mondo dello spettacolo, le dirette Instagram e TikTok restano l'unico modo per rimanere sotto l'ombra dei riflettori.

È sui social che si gioca la partita della visibilità post reality, e per farlo spesso si raccontano dissapori, si creano polemiche o si fanno confessioni a cuore aperto, sperando in una seconda chance davanti a una telecamera. E così, mentre le amicizie si sgretolano, i follower restano l'unico pubblico fedele. Almeno finché dura.