Grande Fratello: Shaila rompe il silenzio dopo la rottura, Lorenzo replica in diretta

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello è arrivata la sorpresa che ha caratterizzato la serata: Shaila Gatta ha lasciato Lorenzo Spolverato. Una notizia che ha colpito i fan degli Shailenzo, già allarmati da segnali di crisi nei giorni precedenti. L'ex velina ha deciso di mettere fine alla relazione in modo definitivo, lasciando dietro di sé un clima carico di tensione e domande.

Il toccante sfogo di Shaila su Instagram

Poche ore fa, l'ex velina ha rotto il silenzio con una storia Instagram che ha lasciato il segno. L'ex velina ha mostrato un'immagine della bilancia che segna il suo evidente dimagrimento - pesa ora 51 kg, quattro in meno rispetto a qualche mese fa - accompagnandola con un messaggio profondo e doloroso.

"Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare. Non sapete cosa c'è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato. Vi prego, andate piano. Con le parole, con i giudizi... Buona notte".

Lorenzo durante la finale del Grande Fratello

Le parole di Lorenzo: "Trattatela bene"

Parole che hanno commosso molti follower, rivelando una sofferenza interiore ben più profonda di quella che si può intuire da uno schermo. Nonostante la rottura, Lorenzo ha voluto prendere le difese di Shaila. Durante una diretta social, l'ex gieffino avrebbe invitato i fan alla gentilezza e al rispetto nei confronti della sua ex compagna, dicendo: "Mi raccomando fate i bravi con Shaila e trattatela bene".

L'ipotesi di Deianira Marzano riaccende il gossip

Ma non finisce qui. A gettare benzina sul fuoco è intervenuta l'influencer esperta di gossip. Ospite del programma Non Succederà Più condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, Deianira Marzano ha avanzato un'ipotesi piuttosto forte: "Lei avrà saputo qualcosa ed è sicura di questa cosa che ha saputo, la stessa che le disse la mamma".

Un riferimento criptico che lascia intendere un retroscena mai chiarito sulla presunta omosessualità, o bisessualità, di Lorenzo Spolverato. "C'è qualcosa dietro che non sappiamo, ma lo scoprirò", ha promesso con tono deciso, lasciando intendere che la verità potrebbe presto venire a galla.