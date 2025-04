Grande Fratello: “Shaila ha lasciato Lorenzo per qualcosa che ha scoperto su di lui”, l’indiscrezione

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, avvenuta in diretta durante l'ultima puntata del Grande Fratello, continua a far discutere. Tra supposizioni e silenzi social, a fare chiarezza - o perlomeno a offrire una nuova chiave di lettura - ci ha pensato l'esperta di gossip Deianira Marzano. Ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, programma in onda su Radio Radio, Deianira ha svelato il retroscena che, a suo dire, avrebbe spinto la ballerina a troncare bruscamente con il modello.

Le parole del manager di Shaila: "Sta vivendo un momento difficile"

Secondo quanto riferito da Deianira, sarebbe stato proprio il manager dell'ex gieffina a contattarla per raccontarle il difficile momento che sta attraversando la ragazza: "Mi ha detto che lei sta subendo una vera e propria ghigliottina mediatica senza aver fatto nulla. Mi ha anche inviato una foto di lei in aeroporto con un'amica. Io l'ho semplicemente condivisa, ma si sa come funziona: ognuno interpreta a modo proprio e iniziano i commenti più disparati".

Marzano ha poi precisato che il manager non è entrato nei dettagli della vicenda, ma ha voluto sottolineare come la decisione della rottura sia stata presa unicamente da Shaila, senza alcun intervento da parte dell'agenzia: "Tutto ciò che ha fatto è stata una sua scelta. Al momento non sta bene, è dimagrita, riceve troppi attacchi ingiusti".

Il confronto tra Shaila e Lorenzo in finale

La teoria di Deianira: "Ha scoperto qualcosa di grave"

Ma il vero colpo di scena arriva quando l'esperta di gossip ha avanzato una sua teoria, lasciando intendere che alla base della rottura ci sia qualcosa di ben più serio: "Su Lorenzo non mi ha detto nulla, ma secondo me lui sta in silenzio perché Shaila ha scoperto qualcosa del suo passato, qualcosa che per lui è meglio non far emergere. Non mi riferisco alla vicenda con Helena, ma a episodi del passato che potrebbero essere emersi ora. Magari è venuto fuori proprio ciò che sua madre le aveva accennato tempo fa".

E ha aggiunto: "Durante la diretta finale Shaila sembrava tranquilla, ma in realtà stava male. Non credo si sia trattenuta per salvare la facciata, penso invece che abbia saputo qualcosa di grosso. Forse è venuta a galla una verità... o almeno una parte di essa, del passato 'colorato' di Lorenzo".

"Lei avrà saputo qualcosa ed è sicura di questa cosa che ha saputo, la stessa che le disse la mamma," che accennò alla presunta omosessualità di Spolverato. Infine, l'esperta di gossip ha fatto una promessa che suona come un avvertimento: "C'è qualcosa dietro che non sappiamo, ma lo scoprirò", ha concluso Deianira Marzano.