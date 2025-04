Grande Fratello: Lorenzo Spolverato rompe il silenzio dopo l’addio di Shaila Gatta

Lunedì 31 marzo, Lorenzo Spolverato è stato eliminato durante la finale del Grande Fratello, senza neppure riuscire a salire sul podio, uscendo sconfitto al televoto flash contro Chiara Cainelli. Ma la serata non è finita lì: in diretta nazionale, è arrivata anche la rottura con Shaila Gatta, con cui era stato fidanzato per quasi tutta la durata della sua permanenza nella Casa. L'ex velina ha definito la loro relazione tossica, mettendo fine al loro rapporto sotto gli occhi di milioni di telespettatori.

Il lungo silenzio di Lorenzo dopo la finale

Subito dopo la fine del reality, l'ex gieffino non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, forse scioccato sia dalla decisione di Shaila, sia dalla pioggia di articoli e critiche ricevute nei sei mesi di programma, in cui è stato spesso descritto come uno dei concorrenti peggiori del reality show, con comportamenti sopra le righe, tanto da essere ritenuto da alcuni persino degno di squalifica.

Il messaggio su Instagram

Ora Lorenzo è tornato sui social per rivolgersi ai suoi fan, in particolare a quella parte della community degli shailenzo che ha continuato a sostenerlo nonostante la fine traumatica della relazione. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha scritto: "Giorni difficili, ma grazie a tutti per il sostegno che mi date".

Lorenzo dopo il confronto con Shaila in finale

E ancora: "Non potete capire quanto sono grato a tutti voi che non mi fate sentire mai solo. Mi dispiace non riuscire a rispondere a tutti, ma ho bisogno anche di stare con la mia famiglia e i miei amici. Mi fate impazzire. Vi amo." Ma le novità sull'ex gieffino non sono finite.

Secondo l'esperta di gossip Deianira Marzano, il silenzio di Lorenzo sarebbe una scelta ben precisa. Come si legge sulla sua pagina Instagram: "Lorenzo non si è ancora espresso perché sta preparando un'intervista in cui racconterà tutta la verità e spiegherà cosa è accaduto dopo la sua uscita." I fan ora attendono con curiosità le sue dichiarazioni: cosa racconterà davvero Lorenzo?