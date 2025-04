Grande Fratello, Shaila e Zeudi fanno pace: il ballo della riconciliazione conquista i social e le critiche

Sono trascorse due settimane dalla fine del Grande Fratello e, come spesso accade dopo la chiusura del reality, alcuni ex concorrenti iniziano a lasciarsi alle spalle tensioni e rancori vissuti nella Casa più spiata d'Italia. Mentre nuove amicizie si consolidano - come quelle tra Giglio e Lorenzo o tra Iago e Amanda - un'altra sorpresa arriva dai social: Shaila Gatta e Zeudi Di Palma sembrano aver fatto pace.

La reunion davanti al murales di Maradona: simbolo di rinascita

Proprio così. Le due ex gieffine, che durante il programma avevano vissuto alti e bassi, si sono riviste fuori dalla Casa e hanno condiviso un momento di complicità che ha subito fatto il giro dei social. A documentarlo è stata Zeudi, ex Miss Italia, che ha pubblicato un video in compagnia di Shaila, la ballerina ed ex velina.

La location scelta per questa inattesa reunion è Scampia, precisamente davanti al celebre murales dedicato a Diego Armando Maradona, realizzato dall'artista Trisha Palma. E proprio lì, le due partenopee hanno celebrato il loro ritrovato legame replicando la coreografia del brano Anema e Core di Serena Brancale - pezzo diventato virale su TikTok dopo il successo al Festival di Sanremo.

Zeudi e Shaila in Mystery Room

Quel passato turbolento nella Casa: le parole di Shaila

Durante il loro percorso nel reality, il rapporto tra l'ex velina e Zeudi aveva subito una brusca frenata dopo un primo periodo di grande sintonia. Shaila, infatti, non aveva nascosto i suoi dubbi sull'autenticità dell'altra concorrente: "Non mi convince e non credo a tutto quello che dice. Io l'ho sgamata" aveva dichiarato la ballerina durante una delle puntate. "Lei sarà anche di Scampia, ma io sono di Secondigliano e non mi frega. Predica bene e razzola male. A me questi giochi sporchi non mi piacciono. Mi dispiace solo perché io l'avevo difesa e le avevo creduto."

Parole dure, che sembravano segnare la fine definitiva della loro amicizia. E invece, a quanto pare, qualcosa è cambiato. Non è ancora chiaro chi delle due abbia fatto il primo passo, ma quel che conta è che oggi sembrano aver sotterrato l'ascia di guerra, pronte a ripartire con una nuova consapevolezza e - chissà - magari anche con un'amicizia più solida di prima.

Gli attacchi a Shaila

Nonostante questo non sono mancate le critiche, alcuni degli Shailenzo non hanno gradito questa reunion e hanno biasimato l'ex velina nonostante l'appello di Lorenzo a non attaccare Shaila. "E il falso poi era Lollo?", si legge su X. Un'altra utente ha scritto: "È tutto così falso. Il fandom di Zeudi aveva chiesto a gran voce questa pace ed ecco fatto, in casa la Gatta gliene aveva dette di tutti i colori, ma tanto per loro va bene l'importante che non sia Helena. Com'era? All'hype non si comanda".