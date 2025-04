Grande Fratello: Lorenzo difende Shaila dagli attacchi social: “Merita rispetto, anche se ci siamo lasciati"

Nel turbolento finale del Grande Fratello, uno dei momenti più discussi è stato l'addio tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Una decisione inaspettata, quella della ballerina, che ha scelto di chiudere la relazione proprio sotto i riflettori dell'ultima puntata. Da quel momento, per Shaila è iniziato un periodo molto difficile, segnato non solo dal dolore personale, ma anche dagli attacchi feroci dei fan della coppia - gli ormai noti "Shailenzo".

Shaila parla del suo malessere dopo il GF

I supporter della love story nata tra le mura della Casa, infatti, non hanno preso affatto bene la rottura. Anziché comprendere la scelta di Shaila, molti si sono scagliati contro di lei, accusandola di aver usato Lorenzo solo per visibilità o, addirittura, di aver orchestrato tutto come parte di una strategia per ripulirsi l'immagine una volta fuori dal reality.

Dopo giorni di silenzio, Shaila è tornata sui social per raccontare il suo stato d'animo. In un video toccante ha mostrato anche i segni visibili del malessere che sta vivendo: ha perso peso e ha confessato di attraversare un momento buio e fragile. Ma, a sorpresa, è proprio Lorenzo a prendere posizione in sua difesa.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Lorenzo prende posizione e chiede rispetto

Con un messaggio pubblicato su Instagram, l'ex gieffino ha voluto chiarire che, nonostante la fine del loro legame, Shaila merita rispetto: "Gli insulti, le critiche pesanti, l'esagerazione dell'odio social generale e nei confronti di Shaila, io non lo accetto. Dietro a un personaggio pubblico c'è sempre una persona, un cuore! Non è questo il mio desiderio, a prescindere da come andrà. Le voglio ancora tanto bene e non mi piace tutto quello che sta accadendo. Chiedo di fermarsi e iniziare a pensare prima di agire."

Parole accompagnate da una foto in bianco e nero che li ritrae felici nella Casa, mentre ridono insieme. Una scena dolceamara, che ha inevitabilmente riacceso le speranze di chi sogna un ritorno di fiamma. Ma, secondo l'esperto di gossip Amedeo Venza, non ci sarebbe nulla all'orizzonte: tra i due, almeno per ora, non è previsto alcun riavvicinamento.

Anche Lorenzo, dal canto suo, ha ammesso di non stare affatto bene: "Dal rientro a casa cerco di tirarmi su, ma non significa che io stia bene. Così come lei, non sto bene. Sono giorni difficili per entrambi, anche se provo a sorridere per mostrare la parte migliore di me..."