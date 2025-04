Grande Fratello, Lorenzo chiarisce il suo orientamento: cosa c'è di vero dietro i rumors degli ultimi mesi

Ieri Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per mettere a tacere, ancora una volta, le voci sul suo orientamento sessuale che da mesi circolano sul web. I rumors, infatti, sono iniziati quando il modello milanese si trovava ancora all'interno della Casa più spiata d'Italia e non si sono mai placati.

Le dichiarazioni di Lorenzo Spolverato su Instagram

"Mi vedo costretto a smentire certe allusioni sul mio orientamento. Ribadisco che non c'è mai stato nessun uomo con cui io abbia avuto una relazione, e attualmente non sto frequentando nessuno, nemmeno un'altra donna. Tutto ciò che gira sui social, in particolare su TikTok, è solo frutto dell'immaginazione della gente", ha scritto Lorenzo sul social.

I rumors nati durante il Grande Fratello

Le voci su una presunta relazione passata tra Lorenzo e un noto personaggio della moda, poi identificato nel giovane stilista Saro Mattia, hanno cominciato a diffondersi proprio durante il reality. A rafforzare questi sospetti era stata anche la madre di Shaila Gatta: entrata nella Casa per convincere la figlia a lasciare Lorenzo, la signora Luisa le aveva bisbigliato all'orecchio: "Lui è gay, lo dicono tutti. Me lo ha detto anche Tommaso."

Lorenzo dopo il confronto con Shaila in finale

Alla vicenda si era aggiunto anche Giacomo Urtis, che dopo aver visto il confronto in studio tra Lorenzo e Saro aveva commentato sui social: "Che figuraccia questo guru." Tuttavia, pochi giorni dopo, lo stesso Urtis è tornato sull'argomento, rivelando che Saro gli aveva mostrato delle chat private tra lui e Lorenzo: "Amore, diciamo che mi hai fatto vedere le chat. Adesso che ho visto tutto, ti credo."

In un precedente intervento sui social, Lorenzo aveva anche parlato del suo stato d'animo dopo la rottura con Shaila Gatta: "Da quando sono tornato a casa, cerco di tirarmi su, ma non significa che io stia bene. Così come lei, non sto bene. Sono giorni difficili per entrambi, anche se provo a sorridere per mostrare la parte migliore di me..."