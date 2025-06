Grande Fratello, Sergio D’Ottavi dimentica Greta Rossetti: spunta una nuova ragazza accanto a lui

La storia tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti, nata sotto i riflettori della penultima edizione del Grande Fratello, ha fatto sognare molti fan del reality. Dopo settimane di convivenza, sorrisi e momenti complici all'interno della Casa più spiata d'Italia, i due avevano deciso di proseguire la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Tuttavia, la relazione si è interrotta qualche settimana fa, come confermato dalla madre di Greta. La notizia ha subito fatto il giro del web, alimentando indiscrezioni e pettegolezzi.

In un primo momento, si era parlato di un presunto flirt tra Greta e Lorenzo Spolverato, concorrente dell'ultima edizione del reality di Alfonso Signorini, voci smentite con decisione dalla stessa influencer, che aveva scelto di rompere il silenzio sui social per placare le speculazioni.

In un lungo sfogo, Greta aveva invitato i fan a non costruirsi "film mentali", sottolineando come la fine con Sergio fosse una questione privata, senza terze persone coinvolte. "La mia vita privata continuerò a tenerla tale", aveva affermato, lasciando intendere che dietro la rottura ci fossero motivi più intimi e personali.

Ora però, al centro del gossip è proprio lui: Sergio D'Ottavi. L'ex gieffino è stato recentemente avvistato durante un dj set, intento a fare ciò che ama: suonare. Ma a colpire l'attenzione dei presenti - e del popolo social - non è stata solo la musica. Accanto a lui in consolle, infatti, c'era una ragazza misteriosa, molto vicina all'ex concorrente del Grande Fratello.

A diffondere le foto è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha commentato: "Giusto che si rifaccia una vita. È un bravo ragazzo, merita il meglio". Le immagini non mostrano gesti inequivocabili, ma la vicinanza tra i due ha comunque scatenato la curiosità dei fan. Che Sergio abbia davvero voltato pagina? Per ora nessuna conferma ufficiale, ma una cosa è certa: la storia con Greta appartiene al passato e Sergio sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo.