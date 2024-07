Grande Fratello: Sergio D'Ottavi conferma la rissa con Mirko Brunetti smentendo anche Giselda Torresan

Questi ultimi giorni sono stati caratterizzati dai dialoghi a distanza tra alcuni protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello. La scintilla che ha acceso la miccia è stato lo scontro tra Mirko Brunetti e Amedeo Venza. Quest'ultimo, attaccato dall'ex gieffino, ha deciso di raccontare un retroscena inedito della festa organizzata dalla produzione dopo l'ultima puntata del programma di Alfonso Signorini.

Il party del Grande Fratello si arricchisce di nuovi particolari

L'esperto di gossip, dalla sua pagina Instagram, aveva svelato che l'imprenditore reatino, avvicinatosi a Greta Rossetti, aveva insultato lei e tutto il mondo femminile, dicendole: "le donne sono tutte tro.e". Nella discussione era intervenuto anche Sergio, che aveva riferito l'accaduto a Perla, mentre Mirko aveva provato ad aggredirlo. Qui si fermava la prima parte del racconto di Amedeo, smentito da Brunetti ma confermato da D'Ottavi.

Dopo che Giselda Torresan, sollecitata da alcuni follower, aveva raccontato la sua versione della storia, sostenendo che non c'era stata nessuna rissa, l'opinionista, sentendosi sconfessato, ha svelato il secondo capitolo del litigio. "Io non vorrei ritornare sull'argomento - ha scritto Amedeo su Instagram - però nessuno, e sottolineo nessuno, deve permettersi di smentirmi, altrimenti tiro fuori altri retroscena della festa, tipo il cazzotto che si è preso un ex gieffino per separare Sergio e quell'altro (si riferisce a Mirko, ndr)".

Giselda Torresan durante Il Grande Fratello

"Detto questo, vorrei dire a Giselda, che trovo anche simpatica, di non esporsi su cose che non sa solo per partito preso, anche perché la gente che sta cercando di difendere sono gli stessi che l'hanno sempre derisa", ha concluso l'esperto di gossip. L'ex gieffina, amante della natura e del trekking, è stata smentita anche da Sergio D'Ottavi, che per la seconda volta è intervenuto confermando, indirettamente, che lo scontro c'è stato.

Il fidanzato di Greta Rossetti, i due sono tornati insieme dopo una breve separazione, ha scritto nelle sue storie di Instagram: "A me l'aria di montagna ha sempre fatto bene. Ma ovviamente, salendo troppo ad alta quota, l'ossigeno viene a mancare e si va in stato confusionale, pronunciando frasi sconnesse. Ci sta".