Grande Fratello, Greta Rossetti fa chiarezza sul rapporto con Sergio D'Ottavi: "Non ci nascondiamo"

Dopo le incomprensioni dei giorni passati, i due ex gieffini hanno deciso di condividere con i follower i loro momenti di coppia in maniera diversa, questo ha provocato le critiche di alcuni fan.

Greta Rossetti del Grande Fratello ha risposto alle critiche di alcuni fan dopo che sono state pubblicate le foto che la ritraggono in compagnia di Sergio D'Ottavi in un bar romano. Gli scatti, condivisi sul profilo Instagram dell'esperta di gossip Deianira Marzano, mostrano i due seduti a bere qualcosa.

La reazione di Greta alle critiche di alcuni fan

A quanto raccontato dalla stessa ex tentatrice, alcuni follower non hanno gradito che la ragazza ed il suo compagno non abbiano condiviso scatti e non ufficializzato il loro ritorno insieme, dopo la burrascosa rottura di qualche settimana fa. Per questo motivo, Greta ha deciso di prendere il telefono e pubblicare un video nelle sue storie di Instagram

"Ieri in tardissima serata, dopo la cena, ci siamo visti e mi scrivete 'vi siete nascosti, vi hanno beccati'. Ragazzi no, se volevo nascondermi restavo in hotel, non mi devo nascondere da nessuno,"ha esordito Greta, visibilmente infastidita dalle insinuazioni. La sua risposta è stata diretta e senza mezzi termini: "Non vi va bene mai niente, dovete far pace con il cervello! E quindi ho capito che non c'è modo di accontentarvi. Pubblico e mi criticate, non pubblico e mi criticate."

Greta e Sergio a Verissimo

Greta ha poi proseguito, esprimendo il suo disappunto per il fatto che ogni sua azione venga costantemente messa sotto esame: "Non è obbligatorio farlo, quindi non capisco perché tutto questo casino." Ha ribadito che la sua vita privata non dovrebbe essere oggetto di continua speculazione e che le decisioni su cosa pubblicare o meno sui social media spettano solo a lei.

La giovane ha concluso con un messaggio determinato sulla sua indipendenza: "Sapete una cosa? Faccio quello che voglio, ma io non mi nascondo, se devo nascondermi lo faccio per bene. Però non mi venite a scrivere 'vi hanno beccato', ma di che? Non inventiamo polveroni!", ha sottolineato Greta Rossetti.

Poche settimane i due ragazzi sono stati al centro di un caso mediatico dopo che Sergio decise di condividere un post su Instagram in cui annunciava la rottura con Greta, accusandola di averlo tradito. Poco dopo, lo stesso imprenditore specificò che non si riferiva ad un tradimento fisico. In pochi giorni Sergio e Greta hanno chiarito le loro incomprensioni, ma da allora hanno deciso di gestire in maniera diversa la condivisione dei loro momenti di coppia sui social.