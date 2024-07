Grande Fratello: "Per separare Sergio e Mirko qualcuno ha preso un cazzotto", l'indiscrezione

La festa del Grande Fratello continua a dominare le cronache del gossip, nonostante siano trascorsi più di tre mesi dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, andato in onda su Canale 5 dall'11 settembre 2023 al 25 marzo 2024. Di recente, abbiamo saputo che due ex concorrenti avrebbero avuto uno scontro fisico dopo uno scambio di battute.

Il Grande Fratello: Nuovi retroscena sulla festa post-reality

Le indiscrezioni sono state diffuse da Amedeo Venza nelle ultime ore. Dopo una discussione su Instagram con Mirko Brunetti, l'esperto di gossip ha deciso di svelare episodi che gli erano stati raccontati da alcuni amici presenti al party del reality show e che fino ad oggi aveva scelto di non divulgare.

Un primo racconto è emerso qualche giorno fa in un video condiviso su Instagram. L'influencer ha riferito di uno scontro verbale tra Mirko e Greta alla festa che in un secondo momento ha coinvolto anche Sergio. "Alcuni amici presenti mi hanno riferito che lui le ha detto che le donne sono tutte tro.e.", ha affermato Amedeo.

Sergio avrebbe fatto a pugni con Mirko alla festa del Grande Fratello

"Questa informazione non mi è stata riferita da Greta, ma da chi era presente, e lui sa bene chi sono queste persone", ha aggiunto Venza. Mirko Brunetti ha prontamente smentito questa versione dei fatti sui social, mentre Greta ha preferito non commentare. Sergio, che era intervenuto in difesa della sua fidanzata, ha confermato la storia di Venza.

Ora Amedeo ha arricchito la storia con un ulteriore particolare che, se confermato, evidenzierebbe il clima poco amichevole della festa organizzata da Mediaset. Dopo che Giselda, una delle partecipanti al reality, ha rassicurato i suoi follower dichiarando: "Alla festa non è successo niente. Quando non sanno di cosa parlare, tirano fuori una festa di quattro mesi fa", Venza ha deciso di rivelare un dettaglio inedito.

"Io non vorrei ritornare sull'argomento, però nessuno, e sottolineo nessuno, deve permettersi di smentirmi, altrimenti tiro fuori altri retroscena della festa", ha replicato Amedeo Venza. "Tipo il cazzotto che si è preso un ex gieffino per separare Sergio e quell'altro (si riferisce a Mirko, ndr). Detto questo, vorrei dire a Giselda, che trovo anche simpatica, di non esporsi su cose che non sa solo per partito preso, anche perché la gente che sta cercando di difendere sono gli stessi che l'hanno sempre derisa".