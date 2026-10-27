Grande Fratello, primo finalista e nuove nomination: chi sono i sei concorrenti al televoto

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello, andato in onda lunedì 26 ottobre con Ilary Blasi alla conduzione e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha visto ancora una volta Alex Belli al centro della scena. L'attore è stato protagonista di numerosi scontri, mentre Valeria Marini ha mostrato il suo lato più fragile, raccontando in lacrime le difficoltà della sua vita privata. Non sono mancati confronti accesi, momenti emozionanti e nuove tensioni in vista delle prossime nomination.

Grande Fratello, scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia

Il primo blocco della puntata è stato dedicato ad Alex Belli e Alessandro Roncaccia, protagonisti nei giorni precedenti di un acceso faccia a faccia, arrivato a un passo dalla rissa.

"Non sono sbottato. Ho messo una boa. Noi siamo chiamati a parlare di quello che succede qui, ma della mia famiglia non si deve parlare", ha chiarito l'attore, 43 anni. Roncaccia ha replicato: "Io non ti ho toccato la famiglia, non mi permetterei mai".

Alessandro Roncaccia nel confessionale

Secondo Alex, Alessandro sarebbe diventato protagonista del reality solo grazie alla storia che si è costruito con Piera Meloni. La diretta interessata, tuttavia, ha preferito non approfondire la questione, facendo riferimento alla propria situazione sentimentale fuori dalla Casa.

A quel punto è intervenuta Ilary Blasi, visibilmente infastidita dalle parole Piera. "Se si parla di voi vi dà fastidio, se non ne parliamo ci rimanete male", ha osservato la conduttrice, sottolineando come la situazione stesse diventando paradossale.

Alex Belli contro Alessandro Varsi: arrivano le scuse

Nel confronto è intervenuto anche Alessandro Varsi, che durante la settimana aveva rivolto parole molto dure ad Alex Belli, definendolo un "attore da quattro soldi, viscido e schifoso".

Roncaccia ha preso rapidamente le distanze da quelle espressioni, nonostante l'amicizia con Varsi. Alex, invece, ha reagito duramente, minacciando di lasciare la discussione. "Io me ne vado, non ci sto a farmi insultare da un ragazzino di 25 anni", ha dichiarato.

Varsi ha successivamente chiesto scusa, sostenendo di aver pronunciato quelle parole per scherzo. Le tensioni, però, hanno confermato quanto il rapporto tra i concorrenti sia ormai complicato.

Valeria Marini isolata nella Casa: le accuse delle coinquiline

La puntata è proseguita con un confronto nella Mystery Room che ha coinvolto Marina La Rosa, Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi e Valeria Marini. La showgirl è stata criticata dalle altre concorrenti, che l'hanno accusata di avere atteggiamenti capricciosi e di pensare soprattutto alle nomination.

Valeria Marini con i coinquilini

Marina La Rosa l'ha definita una "bambina capricciosa", spiegando che, a suo giudizio, Valeria avrebbe difficoltà a condividere con gli altri. Carmen Di Pietro, invece, l'ha descritta come un'opportunista, sostenendo che sarebbe particolarmente preoccupata per le nomination.

Il confronto si è poi spostato su questioni legate alle pulizie, dando vita a una discussione che ha finito per spazientire anche Ilary Blasi. La conduttrice ha quindi invitato le concorrenti a tornare in salone, chiudendo il confronto.

Valeria Marini scoppia in lacrime: "Sono sola"

Dietro le tensioni con le altre concorrenti, Valeria Marini ha mostrato anche un lato profondamente fragile. Nei giorni precedenti, la showgirl si era confidata parlando delle difficoltà della sua vita privata e sentimentale.

"Sono sola, la mia vita privata è un disastro, una fallita nei sentimenti", ha raccontato in lacrime. Durante la diretta ha poi approfondito il proprio stato d'animo: "Molto fortunata sul lavoro, ma nella vita privata ho sbagliato tante scelte. Sono stata ingannata, ma ci credo ancora nell'amore". Parole che hanno mostrato una Valeria diversa da quella abituata a esibire sicurezza e ironia.

Grande Fratello, tensioni tra Alex Belli e Giulia Provvedi

Alex Belli era già stato protagonista di una discussione con Giulia Provvedi nella precedente puntata. La concorrente aveva manifestato il proprio disappunto per gli interventi dell'attore. "Non sono venuta qui a farmi dire come condurre la vita da Alex Belli", ha dichiarato Giulia.

Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta sul tema, definendo il personaggio di Giulia poco interessante. Nel frattempo, alcuni concorrenti hanno continuato a interrogarsi sulla vicinanza tra Alex e Federica Morello.

"Non c'è niente tra di noi, io ho una persona fuori", ha precisato Federica, cercando di mettere a tacere le indiscrezioni.

Amdreas Muller si è trasformato in Francesco Gabbani

Le sorprese della serata: incontri familiari e sfida delle imitazioni

Non sono mancati i momenti emozionanti. Giulia Provvedi ha incontrato la sorella gemella Silvia, mentre Valeria Marini ha ricevuto una lettera dalla sorella Claudia.

Anche Guendalina Tavassi ha vissuto un momento speciale: dopo aver vinto una sfida contro Carmen Di Pietro, ha avuto la possibilità di parlare con il fidanzato. Spazio anche allo spettacolo con la sfida delle imitazioni. Andreas Muller, nei panni di Francesco Gabbani, ha avuto la meglio su Alessandro Varsi, che aveva imitato Franco Califano.

Valeria Marini è la meno votata tra i concorrenti in nomination

Valeria Marini è risultata la concorrente meno votata dal pubblico, diventando così la prima candidata all'eliminazione. Queste le percentuali comunicate durante la puntata:

Alessandro Roncaccia : 41,21%

Marina La Rosa : 29,08%

Alex Belli : 19,58%

Valeria Marini: 10,13%

Grande Fratello, si vota per il primo finalista

La parte finale della puntata è stata dedicata alle nomination, che hanno riacceso le tensioni tra i concorrenti. Alex Belli, tra i protagonisti più discussi della serata, si è allontanato in giardino dopo aver ricevuto alcune nomination e aver contestato le accuse di aggressività rivoltegli da altri inquilini. Ecco tutte le nomination della puntata:

Valeria Marini ha nominato Marina La Rosa.

ha nominato Marina La Rosa. Giancarlo Danto ha fatto il nome di Marina La Rosa.

ha fatto il nome di Marina La Rosa. Alex Belli ha indicato Alessandro Roncaccia.

ha indicato Alessandro Roncaccia. Federica Morello ha scelto Marina La Rosa.

ha scelto Marina La Rosa. Andreas Muller ha votato per Piera Meloni.

ha votato per Piera Meloni. Megan Ria ha fatto il nome di Alex Belli.

ha fatto il nome di Alex Belli. Giulia Provvedi ha indicato Alex Belli.

ha indicato Alex Belli. Jonathan Kashanian ha scelto Marina La Rosa.

ha scelto Marina La Rosa. Piera Meloni ha votato per Alex Belli.

ha votato per Alex Belli. Alessandro Varsi ha fatto il nome di Alex Belli.

ha fatto il nome di Alex Belli. Guendalina Tavassi ha indicato Jonathan Kashanian.

ha indicato Jonathan Kashanian. Carmen Di Pietro ha scelto Piera Meloni.

ha scelto Piera Meloni. Alessandro Roncaccia ha votato per Alex Belli.

ha votato per Alex Belli. Marina La Rosa ha fatto il nome di Federica Morello.

Al termine delle votazioni, sono finiti al televoto Alex Belli, Marina La Rosa, Alessandro Roncaccia, Piera Meloni, Federica Morello e Jonathan Kashanian.

Il pubblico sarà chiamato a scegliere il proprio concorrente preferito: il più votato diventerà il primo finalista, mentre il meno votato sarà candidato alla prossima eliminazione.