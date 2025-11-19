Grande Fratello, scintille tra Mattia e Grazia: lui usa i tappi per non sentirla

L'ultima puntata del Grande Fratello, andato in onda lunedì 17 novembre, ha segnato un momento di svolta nel rapporto tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri. Nella Casa è infatti entrata Carlotta Vendemmia, fidanzata del concorrente siciliano, che gli ha rivelato di considerarlo ancora il suo compagno, nonostante ciò che aveva scritto sui social.

Una decisione che ha diviso i due concorrenti

Durante l'incontro, Mattia ha scoperto anche che Grazia era a conoscenza del post in cui Carlotta chiariva la loro relazione, ma aveva preferito non rivelarglielo. La produzione aveva posto alla Kendi un'alternativa: dare l'immunità a Mattia o rivelargli la verità su Carlotta. Grazia ha scelto la prima opzione, decisione che ha scatenato non poche polemiche.

Il bacio tra carlotta e Mattia e il gesto che fa infuriare Grazia

In studio, Ascanio Pacelli l'ha accusata apertamente, dichiarando: "Tu l'hai reso immune per averlo per te un'altra settimana. Tu hai fatto una grande paraculata". Nonostante le tensioni, al termine dell'incontro con Carlotta, Mattia le ha dato un bacio appassionato e le ha confermato il suo amore. Dopo la puntata, mentre lui e Grazia pulivano la cucina, Scudieri si è messo i tappi alle orecchie, gesto che ha infastidito la coinquilina.

Grazia Kendi

Le accuse a Carlotta: il copia e incolla di Giulia De Lellis

"Mi spieghi perché ti metti i tappi?" gli ha chiesto Grazia. "Così, mi andava", ha risposto lui. Quando la ragazza ha espresso il suo disappunto, Mattia l'ha accusata di adottare la sua modalità preferita: il vittimismo. "Vuoi sempre fare la vittima della situazione", le ha detto. Durante la serata, Grazia ha commentato l'incontro con Carlotta paragonando la situazione a un episodio del passato del Grande Fratello Vip.

"Mi ha detto: 'Ridagli la maglietta e vai a giocare un po' più in là'. Vedi che Giulia De Lellis al Grande Fratello ci è passata nel 2016", ha spiegato la Kendi, riferendosi all'episodio in cui l'ex tronista si era scagliata contro Asia Nuccetelli per un presunto flirt con Andrea Damante, allora fidanzato di Giulia.