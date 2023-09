Grande Fratello: Vittorio Menozzi, Letizia Petris e Giselda Torresan, i primi 3 concorrenti Nip, ecco chi sono

Il cast del Grande Fratello continua a essere svelato. Dopo aver annunciato i nomi dei primi VIP che varcheranno la porta rossa della casa più spiata d'Italia, sono state rivelate le identità dei tre concorrenti Nip scelti da Alfonso Signorini per la nuova edizione del reality show.

Quest'anno il Grande Fratello Show sarà un mix di personaggi del mondo dello spettacolo e persone NIP, cioè persone comuni sconosciute al grande pubblico. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto alcuni dei VIP che parteciperanno a questa edizione del reality; il primo ad essere ufficialmente rivelato è stato l'olimpionico Alex Schwazer. Grazie alle anticipazioni di Aldo Vitale, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ora conosciamo i nomi dei tre concorrenti NIP.

I concorrenti NIP del Grande Fratello

Vittorio Menozzi

Vittorio Menozzi ha 21 anni ed è laureato all'Università di Parma in Ingegneria gestionale e gestione industriale. Da tempo, però, lavora anche nel mondo della moda come modello, sfilando per importanti marchi come Dolce e Gabbana e Missoni. Per quanto riguarda i social media, Vittorio ha un profilo su Instagram, dove è seguito da poco più di 6.500mila persone.

Giselda Torresan

Giselda Torresan ha 33 anni ed è nata ad Asolo in provincia di Treviso. Oltre a lavorare in una fabbrica di stampaggio plastica, è un'influencer ecologista. La futura concorrente del Grande Fratello vanta 132mila follower su Instagram dove racconta le sue uscite in solitaria sulle montagne e la sua passione per il trekking.

Letizia Petris

Letizia Petris ha 24 anni ed è originaria di Riccione. È una fotografa, su Instagram vanta 14.800 follower. Sul social sono pubblicati molti scatti relativi alla sua professione e alla sua quotidianità.

I tre concorrenti, anche se sconosciuti ai più non sembrano completamente estranei alle dinamiche del mondo dello spettacolo e dei social media, così come tanti presunti Vip visti nelle passate edizioni.

Chi sono i concorrenti Vip Ufficiali

Sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni si legge inoltre che varcheranno la porta rossa "Alex Schwazer, campione di marcia. E ancora Grecia Colmenares, un'attrice che tutti conosciamo, Beatrice Luzzi, una grande attrice anche lei", nomi già circolatati nelle settimane passate insieme a quelli di Giampiero Mughini, nome che è stato anticipato da Dagospia.

Tra le personalità Vip destinate a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello, come rivelato da TvBlog, si annoverano Ciro Petrone, noto attore di Gomorra, e Massimiliano Varrese, noto per il suo ruolo in Il bello delle donne", la cantante Fiordaliso e , Samira Lui, ex professoressa de L'Eredità e concorrente di Tale e Quale Show.