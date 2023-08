Grande Fratello: madre e figlio contattati, lui dice si, lei rifiuta: ecco chi sono

Le voci sulla nuova edizione del Grande Fratello continuano a circolare, e dopo l'ufficializzazione dei primi concorrenti, iniziano a emergere anche le prime notizie su coloro che hanno declinato l'offerta di partecipazione da parte di Alfonso Signorini. Secondo quanto riportato su Dagospia, sembra che gli autori avessero l'intenzione di portare nella casa più spiata d'Italia Brigitte Nielsen insieme a suo figlio Killian. Tuttavia, la modella danese ha deciso di rifiutare l'offerta.

Il primo concorrente ad essere ufficializzato per il Grande Fratello è stato Alex Schwazer, il campione olimpico che aspira a partecipare alle Olimpiadi di Parigi nel 2024 e ha intenzione di utilizzare la casa più osservata d'Italia come luogo di allenamento. Questa edizione del reality presenterà un mix di personaggi del mondo dello spettacolo e individui non famosi.

A questo proposito, si legge su Dagospia: "Sarebbe stato contattato anche Killian Nielsen per il prossimo Grande Fratello. Ma a patto ci fosse anche sua mamma Brigitte che, però, non ne vuole proprio sapere. Il ragazzo, dopo anni in cui non si è parlato con la madre, l'ha ricontattata e raggiunta al mare per tentare di convincerla in extremis". L'ex moglie di Sylvester Stallone, non ha intenzione di varcare la porta rossa e, a questo punto, anche Killian Nielsen resta fuori dal reality. Il ragazzo è il secondo figlio di Brigitte Nielsen ed ha partecipato all'ottava edizione de L'Isola dei famosi condotta da Simona Ventura.

Gli altri concorrenti in lizza sembrano essere Ciro Petrone, noto attore di Gomorra, Massimiliano Varrese, famoso per il suo ruolo in Il bello delle donne, la cantante Fiordaliso e Samira Lui, ex professoressa de L'Eredità e partecipante di Tale e Quale Show. E ancora l'attrice venezuelana Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, attrice nonché autrice televisiva.