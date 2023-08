Grande Fratello 2023: Alfonso Signorini presenta Alex Schwazer, ecco gli altri concorrenti

Alfonso Signorini ha presentato Alex Schwazer, il campione di atletica il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2023, come già anticipato nei giorni precedenti. L'annuncio è stato effettuato attraverso i canali social del reality show. Nel frattempo, si moltiplicano le voci sui potenziali altri concorrenti. Ecco alcune indiscrezioni riguardo ai partecipanti VIP della prossima edizione.

Alex Schwazer, come rivelato qualche giorno fa, l'11 settembre varcherà la porta rossa della casa più spiata d'Italia e sarà uno dei Vip della nuova edizione del programma. Questa stagione si preannuncia come un nuovo inizio, secondo la visione di Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di eliminare l'approccio trash dalla narrazione del programma.

Le prime parole di Alex Schwazer come concorrente del Grande Fratello 2023

"Sono venuto a Cortina per ringraziarti per l'invito per la Casa - ha detto rivolgendosi ad Alfonso Signorini - Ci sarò, ma ad una condizione. Ci sarò solo se vengo messo nella condizione di potermi allenare, perché io ho intenzione di tornare alle gare e per nessuna causa posso interrompere gli allenamenti". L'obiettivo di Alex Schwazer è di ritrovare la migliore forma possibile al fine di raggiungere il tempo minimo richiesto per qualificarsi alle imminenti Olimpiadi di Parigi, in programma nel 2024.

"Ti seguiremo in diretta durante giorno per giorno in questo allenamento che sarà molto duro, degno di un campione olimpionico come sei tu. E quindi ogni giorno ti seguiremo in diretta perché tu possa partecipare alle gare di qualifica per le prossime Olimpiadi", ha replicato Alfonso Signirini

Gli altri concorrenti del Grande Fratello 2023 (Rumors)

Nelle recenti ore, i rumors riguardanti i prossimi partecipanti al Grande Fratello 2023 si sono intensificati. Accanto ad Alex Schwazer sembra che prenderà parte anche il giornalista Giampiero Mughini, nome che è stato anticipato da Dagospia. Tra le personalità Vip destinate a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello, come rivelato da TvBlog, si annoverano Ciro Petrone, noto attore di Gomorra, e Massimiliano Varrese, noto per il suo ruolo in Il bello delle donne", la cantante Fiordaliso e , Samira Lui, ex professoressa de L'Eredità e concorrente di Tale e Quale Show.

Grande Fratello 2023, Alex Schwazer entra nel cast: ecco la storia del campione olimpico

Sembrerebbe che nella casa più osservata d'Italia faranno il loro ingresso anche due figure di spicco: l'attrice venezuelana Grecia Colmenares, celebre ex regina delle soap, e Beatrice Luzzi, attrice nonché autrice televisiva, come anticipato da Davide Maggio.