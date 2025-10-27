Grande Fratello: Rasha Younes vola nei sondaggi, chi sarà l’eliminato tra Benedetta e Matteo?

Questa sera, lunedì 27 ottobre 2025, torna su Canale 5 il nuovo appuntamento con il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Si tratta della quinta puntata e l'attesa è altissima: al televoto ci sono Rasha Younes, Benedetta Stocchi e Matteo Azzali, e uno dei tre dovrà lasciare definitivamente la Casa più spiata d'Italia. Scopriamo cosa dicono i sondaggi online.

Secondo le anticipazioni, questa potrebbe essere anche la prima delle due serate dedicate al reality show questa settimana, come ha anticipato Simona Ventura al Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha svelato che il reality andrà in onda ogni lunedì e giovedì. Valentina questa sera tornerà nella Casa.

La media dei sondaggi: Rasha in netto vantaggio, Benedetta e Matteo a rischio

Facendo una media dei risultati dei principali sondaggi online, emerge un quadro piuttosto chiaro:

Rasha Younes si attesta attorno al 44% delle preferenze ,

si attesta attorno al , Benedetta Stocchi segue con circa il 30% ,

segue con circa il , mentre Matteo Azzali si ferma al 25%.

Numeri che mostrano un vantaggio solido per Rasha, ormai considerata una delle protagoniste più forti di questa edizione, mentre la vera sfida per la permanenza in Casa sembra giocarsi tra Benedetta e Matteo.

Benedetta Stocchi

Le dinamiche nella Casa dei tre gieffini in nomination

Rasha Younes continua a conquistare il pubblico con il suo carattere deciso ma empatico. Nelle ultime settimane, i fan hanno notato un crescente avvicinamento con Omer Elomari, un'intesa che sta facendo discutere ma anche sognare. La concorrente, però, ha scelto di non lasciarsi travolgere: "Ho gli occhi di mia madre su di me. La mia famiglia mi guarda e per qualsiasi cosa ci penso centomila volte. Ho tirato il freno a mano e non voglio toglierlo. Magari tra una settimana crollo, perché anche io lo cerco di più. Sono un essere umano."

Per Benedetta Stocchi, invece, la serata si prospetta complicata. Il suo rapporto con Domenico D'Alterio ha scatenato forti polemiche, soprattutto dopo le dure parole della compagna di lui, Valentina Piscopo, che sui social ha attaccato duramente Benedetta, scrivendo: "Fatemi fuori questo essere inutile che l'aspetto alla porta rossa."

Nel frattempo, Matteo Azzali ha mostrato un lato più riflessivo, offrendo ad Omer consigli sulla gestione del suo rapporto con Rasha: "Lei gioca, quindi gioca anche tu. Non darle troppa importanza: se ti arrabbi, le dai solo ragione," gli ha confidato durante una chiacchierata. Una posizione pragmatica che mostra la sua capacità di analisi, ma che non sembra aver ancora conquistato il cuore del pubblico.

Cosa aspettarsi stasera

Tutti gli occhi sono puntati su Simona Ventura, che in diretta annuncerà l'esito del televoto. Se le medie dei sondaggi verranno confermate, Rasha Younes dovrebbe salvarsi senza difficoltà, mentre Benedetta Stocchi e Matteo Azzali si contenderanno fino all'ultimo la permanenza nella Casa del Grande Fratello.