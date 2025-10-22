Grande Fratello, la compagna di Domenico minaccia Benedetta: "eliminatela che l’aspetto alla Porta Rossa"

Sarà vera gelosia o solo voglia di tornare sotto i riflettori della Mystery Room? Fatto sta che Valentina Piscopo, compagna di Domenico D'Alterio, è tornata a puntare il dito contro Benedetta Stocchi, rea - a suo dire - di star insidiando il suo uomo all'interno della Casa del Grande Fratello.

Dopo giorni di silenzio, Valentina è esplosa sui social, lanciando un durissimo attacco alla gieffina e chiamando a raccolta i propri follower per eliminarla al televoto. "Comunque volevo dire a questa signorina che non ha nemmeno rispetto per se stessa, vergognati. Sono stata zitta, buona e stupida fino ad oggi, mia cara Benedetta. Vuoi la guerra e quella ti farò. Ricordati che gli uomini quando hanno una figlia e una compagna non si toccano. Dio vede e provvede. Fatemi fuori questo essere inutile che l'aspetto alla porta rossa", ha scritto la Piscopo, invitando i fan a sostenere Matteo e Rasha, gli altri due concorrenti in nomination con Benedetta.

Un attacco frontale che arriva dopo il confronto andato in onda nella puntata del 13 ottobre, quando Valentina aveva raggiunto la Casa per chiarire con Domenico. In quell'occasione, la donna aveva espresso tutta la sua delusione: "A me sembra di stare a Temptation Island. Non mi stai dimostrando rispetto. Alcuni comportamenti che hai avuto non li trovo accettabili. Sono qui perché sto male. Ci ho riflettuto molto prima di arrivare a questo punto, perché non volevo farti del male, ma non posso continuare a essere ferita ancora una volta alle spalle e umiliata."

Valentina Piscopo

Parole dure, a cui aveva aggiunto un riferimento esplicito alla presunta "rivale": "Mi riferisco in particolare ai tuoi atteggiamenti con Benedetta. Quando vedo che la abbracci, le baci il collo, le salti addosso, e lei si siede sulle tue gambe senza alcun riguardo. Secondo me anche lei manca di rispetto verso una donna che è a casa. Ho sorvolato su tante, troppe cose, e continuo a farlo, chiudendo gli occhi. Ma riaprire vecchie ferite, per me, è inaccettabile."

Benedetta, dal canto suo, aveva provato a difendersi davanti ai coinquilini Simone De Bianchi e Francesco Rana: "Ho paura che possa passare un messaggio sbagliato. Tutto vedo tranne che malizia: io a Domenico lo considero come un fratello maggiore, o come un papà. È una bella persona, splendida." Ma le sue parole non sembrano aver convinto Valentina, che questa volta è tornata all'attacco più determinata che mai. Ora resta da capire come reagirà Benedetta a questo nuovo affondo e, soprattutto, se il televoto decreterà davvero la fine del suo percorso all'interno della Casa più spiata d'Italia.