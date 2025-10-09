Grande Fratello, Rasha Youne: “Omer mi piace, ha un fascino maschile raro”

Dalle prime ore nel tugurio, la concorrente di origini giordane mostra una personalità travolgente e non risparmia giudizi sui coinquilini e non nasconde l'interesse verso Omer Elomari.

Rasha Youne, 32 anni, è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello. Estetista di origini giordane ma cresciuta in Italia, è entrata nella Casa più spiata d'Italia lo scorso 5 ottobre, portando fin da subito una ventata di energia e determinazione. Attualmente si trova nel tugurio insieme ad altri quattro concorrenti, ma questo non le ha impedito di farsi notare per la sua personalità forte e le opinioni sempre dirette e senza filtri.

Nelle prime ore di permanenza, Rasha ha già attirato l'attenzione del pubblico per un certo interesse nei confronti di Omer Elomari, il giovane siriano di 26 anni entrato durante la prima puntata del reality condotto da Simona Ventura. I due non si sono ancora incontrati di persona, ma lei non ha nascosto di essere colpita dal suo atteggiamento e dal suo modo di porsi.

Le prime parole di Rasha su Omar El Omari: "Un uomo come non se ne vedono più"

"Quell'atteggiamento suo a me fa impazzire in un uomo. È così maschile, così composto. Magari fuori da questo contesto non so se l'avrei guardato, ma lui è un uomo vero. Quello che ti dicevo io, l'essere uomo, maschio, che oggi non lo vedi più", ha confidato ai suoi compagni d'avventura. Parole che lasciano intendere un'attrazione destinata forse a crescere, una volta che i due si troveranno finalmente faccia a faccia.

Omer Elomari

Il commento sul carattere di Grazia Kendi

Ma Rasha non si limita a parlare d'amore. La giovane ha infatti espresso giudizi decisi anche sugli altri abitanti del loft dei Lumina Studios, dimostrando di non avere paura di dire ciò che pensa. Tra i suoi bersagli c'è stata Grazia Kendi, protagonista di alcuni scontri con i coinquilini e di un toccante racconto personale sugli abusi subiti da bambina.

Rasha, pur mostrando empatia, ha voluto analizzare la situazione con lucidità: "Secondo me è tutto fumo e niente arrosto. Anche io da piccola ero aggressiva, ma era un modo per difendermi. Bisogna capire se la sua è ignoranza o una fragilità nascosta". Sincera, schietta e priva di timori, Rasha sembra pronta a lasciare il segno in questa nuova edizione del Grande Fratello.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Rasha descrive Omer come un uomo fermo e composto