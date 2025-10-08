Grande Fratello, prime conseguenze dopo il flop di ascolti: Mediaset prende provvedimenti

Mediaset sta riorganizzando il palinsesto del daytime del Grande Fratello. Una decisione che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere legata al sensibile calo di ascolti registrato dalla seconda puntata del programma di Simona Ventura: il secondo appuntamento ha infatti perso più di 700mila spettatori rispetto al debutto, spingendo l'azienda a intervenire sulla programmazione delle sue reti principali.

Le novità introdotte da Mediaset sulle sue reti principali

Su Italia 1, il cambiamento è legato alla durata. La striscia quotidiana del Grande Fratello, solitamente in onda tra Studio Aperto e Sport Mediaset, si allunga da 10 a circa 40 minuti: ora va in onda dalle 13:00 alle 13:40, posticipando di conseguenza tutto il palinsesto pomeridiano. I Simpson ad esempio, andranno in onda alle 14:30 invece che alle 14:00.

Su Canale 5, invece, la tradizionale striscia del reality nel post-TG è stata ricollocata tra le soap: da ieri, infatti, non viene più trasmessa subito dopo il telegiornale delle 13:00, ma tra Beautiful e Forbidden Fruit, cambiando di conseguenza l'assetto del daytime della rete principale.

Simona Ventura

Diretta e streaming: cosa resta invariato per i fan del reality

Si tratta, comunque, delle uniche variazioni: tutto resta invariato per gli altri spazi dedicati al reality. La diretta dalla Casa continua regolarmente su Mediaset Extra, e in streaming su Mediaset Infinity, dove la trasmissione non si interrompe mai - a differenza della scorsa stagione, quando le telecamere si spegnevano intorno alle due di notte. Invariato anche l'appuntamento con la diretta condotta da Simona Ventura, in onda sempre di lunedì.

Nella Casa entrano nuovi concorrenti e scattano le nomination

Intanto, nella scorsa puntata del Grande Fratello, sono entrati cinque nuovi concorrenti, attualmente sistemati nel tugurio. In nomination per l'eliminazione ci sono Giulio, Matteo e Omer : il meno votato dal pubblico sarà eliminato nel terzo appuntamento del reality show, in onda lunedì 13 ottobre.