Grande Fratello, Rasha Youne non risparmia Grazia: “Aggressiva ma è solo fumo e niente arrosto”

Nel Tugurio del Grande Fratello l'atmosfera si fa sempre più vivace. Dopo la puntata di lunedì 6 ottobre, il gruppo di nuovi concorrenti ha fatto il suo ingresso ufficiale nella Casa più spiata d'Italia, portando nuove dinamiche e inevitabili prime impressioni. Tra loro spicca Rasha Youne, 32 anni, estetista di origini giordane ma cresciuta in Italia fin da bambina che ha commentato il comportamento di Grazia Kendi.

I dubbi sugli sfoghi di Grazia

Rasha, che oggi vive a Roma nel quartiere Prati, non ha perso tempo a far parlare di sé. Con il suo carattere deciso e i giudizi taglienti, ha subito espresso opinioni forti sui coinquilini che abitano nell'appartamento principale, entrati nella prima puntata. E tra le sue osservazioni, a colpire di più è stato il commento su Grazia, la modella milanese che, durante la diretta, aveva condiviso con il pubblico il doloroso racconto degli abusi subiti da bambina.

Il passato di Rasha e il suo modo di affrontare l'aggressività

Parole destinate a far discutere, quelle della nuova gieffina, che non ha usato mezzi termini: "Secondo me è tutto fumo e niente arrosto. La sua aggressività è tutto fumo e niente arrosto". Un'affermazione che ha spiazzato molti e che forse faceva riferimento allo sfogo di Grazia contro chi le impediva di dormire. "Anche io quando ero piccolina ero più aggressiva, però era un modo per difendermi. Tocca vedere se la sua è ignoranza o aggressività che copre una fragilità,", ha concluso l'estetista.

Grazia Kendi nel confessionale

La visione di Rasha sull'amore

Durante una chiacchierata con Ivana, sempre nel Tugurio, Rasha ha poi aperto un piccolo spiraglio sulla sua vita privata, raccontando di essere una donna molto selettiva in amore: "Io non sono mai stata scelta, io devo scegliere," ha detto con sicurezza. La giovane estetista ha poi descritto il tipo di uomo che sogna al suo fianco.

"Voglio un uomo ambizioso, coraggioso, intraprendente e capace di farmi sentire me stessa. Io dico sempre che voglio il bello, ma voglio l'affascinante. Non voglio essere corteggiata, voglio sentirmi al sicuro."

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: nel tugurio Rasha Younes parla del suo uomo ideale