Grande Fratello: quattro concorrenti in nomination, il ritorno di Valentina e le lacrime di Simone

Nel nuovo appuntamento del giovedì, emozioni e tensioni si alternano tra scontri e riabbracci. Valentina sorprende Domenico, mentre Simone vive un momento di riconciliazione familiare.

Giovedì 30 ottobre è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello, la prima del nuovo doppio appuntamento. Da questa settimana, infatti, il reality show condotto da Sonia Ventura raddoppia la messa in onda, nel tentativo di fidelizzare un pubblico che, finora, non ha premiato il programma con ascolti esaltanti. Accanto alla conduttrice ancora una volta nel ruolo di opinionista Sonia Bruganelli, Floriana Secondi e i silenti Ascanio Pacelli e Cristina Plevani.

Esito del televoto e nuove nomination

L'appuntamento non ha previsto eliminazioni, ma si è concluso con nuove nomination che promettono scintille per la prossima settimana. Nel televoto aperto durante la puntata di lunedì 27 ottobre erano finiti al elevoto Donatella, Jonas e Francesco. I risultati hanno visto Donatella in testa con il 46,94% dei voti, seguita da Jonas (34,87%) e infine Francesco (18,19%), che è risultato il meno votato e quindi automaticamente al televoto eliminatorio della prossima settimana.

Accanto a lui, dopo le nuove nomination di ieri sera, sono finiti Jonas, Mattia e la coppia formata da Francesca e Simone. I preferiti della Casa, e dunque immuni, sono risultati Domenico, Anita, Ivana e Omer. Il meno votato lunedì 3 novembre lascerà la casa.

Francesco nomina Grazia

Jonas sceglie Donatella

Benedetta punta su Francesca e Simone

Grazia fa lo stesso: Francesca e Simone

Flaminia indica Jonas

Donatella vota Mattia

Giulia si unisce, nominando Mattia

Mattia mette in gioco Francesca e Simone

Francesca e Simone ricambiano, andando su Grazia

Rasha preferisce fare il nome di Mattia

Ivana si schiera contro Francesca e Simone

Anita conferma la stessa scelta: Francesca e Simone

Omer decide per Jonas

Domenico chiude le votazioni, nominando Jonas

Valentina Piscopo

Scontri e tensioni in Casa

La puntata si è aperta con un acceso confronto tra Omer e Jonas, protagonisti di una rivalità che divide la Casa. Sonia Bruganelli ha commentato: "Sembrate ossessionati l'uno dall'altro." Jonas, visibilmente infastidito, ha mostrato un atteggiamento arrogante arrivando persino a chiedere a Sonia Ventura di "fare domande più specifiche".

Durante la settimana, Francesco Rana ha attaccato Omer sostenendo che "non è in grado di parlare italiano". Tuttavia, in studio, quasi tutti hanno difeso Omer, che pur non essendo madrelingua, riesce a comunicare perfettamente. A sostenerlo apertamente è stata Rasha, che ha dichiarato: "Se Omer parlasse italiano perfettamente, con la sua intelligenza asfalterebbe tutti."

Il toccante incontro di Simone con il padre

Momento di forte emozione per Simone, che dopo un lungo periodo di distanza ha potuto riabbracciare suo padre, entrato nella Casa per chiedere scusa al figlio per le sofferenze causate dal divorzio dei genitori. Un abbraccio commovente che ha emozionato i coinquilini e lo studio.

Il ritorno di Valentina e la scelta di Domenico

La puntata si è chiusa con un nuovo colpo di scena: l'ingresso nella Casa di Valentina Piscopo, la compagna di Domenico, che nelle scorse settimane lo aveva rimproverato per la sua eccessiva vicinanza a Benedetta. La donna ha dichiarato che resterà nella casa per qualche giorno com ospite .

Il Grande Fratello ha poi chiesto a Domenico di scegliere chi, tra lui e Valentina, dovesse trascorrere qualche giorno in tugurio. "Da uomo, vado io in tugurio", ha dichiarato lui senza esitazione. Quello che Domenico non sa, però, è che la produzione aveva già deciso di mandarlo al tugurio a prescindere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: l'annuncio dei nominati della sesta puntata.