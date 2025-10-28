Grande Fratello, Omer contro Jonas: la lite infiamma la Casa e Grazia interviene "così è troppo"

La puntata del 27 ottobre del Grande Fratello è stata segnata da tensioni e polemiche. Dopo il confronto tra Domenico e la sua compagna Valentina, entrata nella Casa per chiedergli di prendere le distanze da Benedetta, l'atmosfera si è ulteriormente surriscaldata con un nuovo duro scontro tra Omer e Jonas, i due concorrenti considerati i presunti "leader" di una Casa in cui la personalità sembra scarseggiare.

Simona Ventura interviene per smuovere le acque

Durante la diretta, Simona Ventura ha cercato di ravvivare la situazione coinvolgendo anche Rasha Younes, la concorrente che sembra piacere a entrambi i coinquilini. La conduttrice ha chiesto a Omer se si sentisse "il cagnolino di Rasha", come sostenuto da Jonas. Il concorrente di origini siriane ha reagito con fermezza: "Lo sanno tutti qui nella Casa che tra me e Rasha non c'è assolutamente niente. Infatti, lui ha detto solo cazzate."

Accuse di razzismo per Jonas dopo la diretta

Dopo la puntata, la tensione tra i due è esplosa nuovamente, ma non come quando sono quasi arrivati alle mani. Chi ha seguito la diretta su Mediaset Extra ha assistito a un episodio che ha scatenato l'indignazione del web: Jonas ha chiesto ai coinquilini di tradurgli ciò che stava dicendo Omer, un gesto che molti hanno giudicato razzista.

Jonas Pepe

È intervenuta subito Grazia, cercando di placare la situazione: "Così è troppo," gli ha detto, invitandolo a moderare i toni. Non è la prima volta che Pepe finisce nel mirino: già nella precedente puntata Jonas era stato richiamato per alcune frasi sessiste, e aveva dovuto chiedere scusa con un pianto nel confessionale giudicato da molti poco credibile.

Il duro botta e risposta in cucina Tra Omer e Jonas

Omer, tuttavia, non è rimasto in silenzio e ha replicato con parole forti: "Quando parli più di due lingue, forse ci capiamo!" Più tardi, in cucina, lo scontro è ripreso. Omer ha accusato Jonas di gelosia: "Non accetti che mi facciano più complimenti di te. Non accetti che io sia rispettato più di te nella Casa. Forse devi guardarti allo specchio più di una volta al giorno, così capisci perché."

Jonas ha negato con decisione: "Ma a me non interessa piacere alle altre persone. Tu pensi che io sia invidioso perché sei rispettato più di me? Mi chiamo Jonas per questo motivo." Un'autocelebrazione che ha fatto discutere, rivelando molto del carattere del gieffino.

La replica finale di Omer

Omer, infastidito dal modo in cui Jonas ironizza sul suo italiano, ha poi rincarato la dose: "Quando vuoi fare le tue battute sul mio modo di parlare, impara una lingua per un anno e poi vieni a discutere con me. Io ne parlo quattro, e ho imparato l'italiano in un anno. Forse allora arrivi al mio livello." Jonas, che in settimana aveva persino confessato che gli piacerebbe fare a botte con Omer, ha cercato di difendersi: "Ancora? Ti ho sempre difeso per questo, ti ho sempre difeso."