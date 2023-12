Grande Fratello: Le prime parole di Mirko dopo aver lasciato la Casa e la reazione di Perla

La puntata del 9 dicembre del Grande Fratello ha visto Mirko abbandonare la casa più spiata d'Italia. L'imprenditore reatino, noto al pubblico dei reality per la partecipazione a Temptation Island, è stato il meno votato tra i concorrenti in nomination. Secondo alcune indiscrezioni, arrivato in albergo, avrebbe dichiarato di sapere quale tra Greta e Perla vuole al suo fianco; le due ex fidanzate, per ora, vivono ancora nel loft di Cinecittà.

Mirko Brunetti lascia la casa del Grande Fratello, reazioni e indiscrezioni post-eliminazione

Mirko ha lasciato la casa del Grande Fratello sabato sera, molti sono rimasti sorpresi da questa votazione, ma le dinamiche dei fan sui social lo hanno sfavorito, i follower che condivide con Perla hanno preferito votare la Vatiero.

Le prime parole di Mirko dopo l'uscita

Secondo un'indiscrezione raccolta da Amedeo Venza, e pubblicata nelle storie di Instagram dall'esperto di gossip, un follower gli avrebbe segnalato le prime parole di Mirko dopo aver lasciato la casa

"Stamattina ho incontrato Mirko Brunetti e la sua mamma in hotel ed era molto triste lui - ha scritto il follower che ha chiesto l'anonimato - Per quanto riguarda le ragazze ha detto che ha bisogno del tempo per pensare. Però in cuor suo sa di chi ha bisogno e sa qual è il Mirko che gli piace di più. Poi è risalito in camera. Rimane fino a martedì mattina".

La reazione di Perla all'uscita dell'ex fidanzato

Nel frattempo, Perla, ex fidanzata di Mirko, sabato sera aveva manifestato la sua speranza che l'uscita di Mirko fosse uno scherzo organizzato dal Grande Fratello. Delusa dalla votazione e dall'eliminazione dell'imprenditore, ha condiviso il suo stato d'animo con Letizia Petris.

Perla ha sottolineato l'assurdità della situazione e ha rivelato che, se Mirko fosse rimasto, probabilmente non avrebbero litigato, sottolineando che ciò non era mai accaduto prima nella casa. "Non ha senso quello che è successo e ancora non ho realizzato - ha detto a Letizia Petris - Se fosse rimasto probabilmente non avremmo litigato. Qui dentro non lo abbiamo mai fatto. È uno dei motivi per cui speravo che restasse".

La concorrente ha espresso anche il suo disappunto per la decisione del pubblico di non votare Mirko, suggerendo che forse sarebbe stato meglio lasciare le cose come stavano o consentire solo a lui di rimanere. "Forse era meglio che lasciavano la situazione come stava, oppure solo lui. Però alla fine scelgono le persone ed è andata così", ha concluso la ragazza.

Le riflessioni della Vatiero sui motivi dell'eliminazione

Parlando con Monia La Ferrera, una delle ultime concorrenti ad aver varcato la porta rossa, Perla ha offerto una chiave di lettura sull'eliminazione di Mirko "Spesso mi ha detto che qui dentro non avrebbe mai preso una decisione, avrei preferito che mi dicesse 'Perla, le cose stanno così e la situazione è questa'". La Vatiero crede che tutto giri intorno al fatto che Mirko non abbia deciso chi scegliere tra lei, Greta o nessuna delle due.

