Grande Fratello, passa un aereo e Javier chiede ai fan: “Non si può cancellare l’hashtag Shaviers?”

Nuovo mercoledì dedicato agli aerei sulla Casa del Grande Fratello: mandati dai fan, dagli amici, e a volte dalle agenzie dei concorrenti che popolano la Casa più spiata d'Italia. Uno di questi aerei portava ancora l'hashtag #Shaviers, sotto il quale si riunivano i fan di Javier Martinez e Shaila Gatta. Il pallavolista ha ringraziato i suoi fan, ma ha chiesto loro di cancellare l'hashtag.

Il supporto dei fan per Javier Martinez

Ogni anno, aerei che sostengono i concorrenti volano sopra la Casa del Grande Fratello. Lo scorso anno affollavano i cieli di Cinecittà, mentre in questa diciottesima edizione sono spostati sui Lumina Studios, dove sono stati allestiti i nuovi studi del programma condotto da Alfonso Signorini. A partire dalla prossima settimana, lo show andrà in onda di martedì, lasciando lo slot del lunedì a La Talpa, per evitare lo scontro diretto con L'amica geniale, in onda su Rai 1.

Questa mattina, Javier ha ricevuto ben due aerei: sul primo c'era scritto, "X ogni azione 1 reazione noi con J #Shaviers". Il pallavolista si è detto felice del sostegno dei fan, ma ha chiesto loro di cancellare l'hashtag Shaviers, poiché la storia con l'ex velina fa ormai parte del suo passato. "Lo hanno mandato i poveri illusi che ci credevano", ha detto scherzando.

Gli aerei per Javier Martinez

Shaila, inaspettatamente, è uscita per festeggiare l'aereo. "Grazie che ci seguite, noi vi vogliamo tanto bene" ha detto, e poi ha rivolto un messaggio a Martinez: "Il passato non si cancella. Un giorno potremmo diventare buoni amici". "Siamo già buoni amici", ha replicato Javier, rivolgendosi poi ad Alfonso con tono scherzoso: "Ma lei chi l'ha invitata?".

Il nuovo concorrente ha pronosticato che il prossimo aereo avrà sempre l'hashtag #Shaviers, ma con una croce sulla scritta Sha. Poco dopo, Javier ha ricevuto un nuovo aereo con un altro messaggio: anche questa volta c'era l'hashtag Shaviers, ma gli ex fan della coppia hanno informato il pallavolista di essersi schierati completamente dalla sua parte, abbandonando il loro sostegno a Shaila.

"La flotta #Shaviers è con te" era scritto sullo striscione. "Io l'ho detto, appena esco da qui andiamo tutti a cenare", ha promesso Javier, che probabilmente dovrà affrontare un conto salato, considerando il numero dei suoi sostenitori. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il sostegno dei fan per Javier Martinez.