Grande Fratello: Javier si avvicina a Mariavittoria mentre Tommaso è in Spagna

Mentre Tommaso Franchi, in Spagna, si allontana da Maica Benedicto e chiarisce di non vedere un futuro con Mariavittoria Minghetti, quest'ultima, nella Casa del Grande Fratello, si sta avvicinando molto a Javier Martinez, che sta superando la fine della relazione con Shaila Gatta. La loro amicizia è già diventata un argomento di discussione tra i coinquilini.

#mavier: la nuova ship del Grande Fratello

Da lunedì sera Tommaso è nella Casa del Gran Hermano. Prima di partire, si era detto interessato a Mariavittoria, che nel frattempo ha visto una clip in cui l'idraulico senese rivela a Shaila Gatta che la Minghetti parla sempre male di lei. La specialista in chirurgia estetica è rimasta molto male, poiché non avrebbe voluto che una persona con cui ha stabilito un rapporto che potrebbe andare oltre l'amicizia raccontasse a terzi cose che lei gli aveva confidato in privato.

In questi giorni, Mariavittoria si è molto avvicinata a Javier, a cui ha raccontato le sue perplessità su Tommaso. Il rapporto tra i due soffre di alti e bassi, e lo stesso idraulico senese, al Gran Hermano, ha confessato di non credere che la loro relazione possa continuare fuori dalle mura dei Lumina Studios.

Jessica ha stuzzicato Javier e Mariavittoria

Jessica Morlacchi è convinta che tra i due coinquilini ci sia qualcosa di più di un'amicizia: "Gli do tempo una settimana - ha detto a Mariavittoria - non ti levava gli occhi di dosso, non puoi capire come ti guardava. Tu lo fai stare bene, lo diverti. Questo è il problema: tu lo diverti".

La stessa ex voce dei Gazosa e Amanda Lecciso hanno provocato i due ragazzi su una loro possibile relazione: "Siamo super fratelloni," ha detto Mariavittoria. Ma Jessica li ha avvisati: "Se il Grande Fratello vuole farvi dare un bacio, lo farà. Anche nelle edizioni passate per forzare la mano ci sono stati giochi come quello della mela, o come quando hanno fatto baciare Pierpaolo Pretelli con Elisabetta Gregoraci."

Grande Fratello, Tommaso Franchi in Spagna: "Maica è solo un'amica, io costretto dagli autori a venire"

"Ma tu mi vedi con lei?" le ha chiesto Javier. "Certo," gli ha replicato la Morlacchi, e Javier, ridendo: "Ma io credevo dicessi 'no'." Nel frattempo, alcuni utenti su X hanno anticipato i tempi e creato #Mavier, l'hashtag dove si ritrovano i fan della ship tra i due coinquilini.

