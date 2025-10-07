Grande Fratello: parole pesanti tra Francesco e Donatella, il lavoro di lui finisce nel mirino

Come da tradizione, al Grande Fratello - quest'anno condotto da Simona Ventura - non mancano le tensioni tra i concorrenti. Nella diretta di lunedì 6 ottobre, la seconda puntata del reality, si è acceso un duro scontro tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto, due coinquilini che condividono origini pugliesi ma, a quanto pare, ben poco altro.

Un'antipatia nata già dai primi giorni

Già nel corso delle nomination, Donatella non ha nascosto l'antipatia verso il suo conterraneo, dichiarando apertamente di nominarlo "perchè non ci sopportiamo proprio". Un'affermazione che ha infiammato la discussione in diretta, scatenando la replica del vigile urbano pugliese, visibilmente infastidito.

Francesco ha infatti accusato la coinquilina di aver oltrepassato il limite, arrivando a colpire la sua professionalità: "Lei mi ha detto che io uso il distintivo per entrare a ballare, che ha visto persone che usano il distintivo. Una persona che dice queste cose per me non vive in Italia". Già durante la giornata Francesco aveva raccontato ad Anita il suo malumore verso Donatella, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

Lo sfogo di Francesco Rana dopo la puntata

Terminata la diretta, il gieffino si è sfogato in giardino con alcuni compagni di Casa - Domenico D'Alterio, Benedetta Stocchi, Simone De Bianchi e Francesca Carrara - ribadendo che le parole dette da Donatella, a suo parare solo molto gravi. "Non la sopporto. Da quando sono entrato non le ho fatto nulla, eppure mi attacca dal primo giorno".

Donatella Mercoledisanto

Le parole di Donatella che fanno infuriare Francesco

"Ma la cosa che mi ha fatto davvero arrabbiare è che ha toccato il mio lavoro. Ha detto cose gravissime, non solo su di me ma su tutti gli agenti di polizia. Le ho detto: 'Così offendi tutti noi che portiamo la divisa'. E non è la prima volta che lo fa. Si è spinta troppo oltre". Il concorrente ha poi aggiunto che Donatella avrebbe più volte ribadito di "conoscere persone che entrano nei locali mostrando il distintivo", un'accusa che, secondo Rana, è "inaccettabile e offensiva", ha aggiunto prima che la regia cambiasse inquadratura.

Quello tra Francesco e Donatella sembra dunque un rapporto irrimediabilmente compromesso. Le loro divergenze, nate fin dai primi giorni di convivenza, si sono trasformate in un vero e proprio muro di incomunicabilità. E se all'interno della Casa le tensioni sono ormai palpabili, c'è da aspettarsi che questo scontro diventerà uno dei temi centrali delle prossime puntate del Grande Fratello.