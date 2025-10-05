Ballando con le Stelle, pagelle seconda puntata: noia, Delogu "troppo normale", Belén prossima ballerina?

Seconda puntata di Ballando con le Stelle lunga e piena di discussioni che non decollano mai. Vince di nuovo Francesca Fialdini, mentre la Delogu è l'altra bella che balla; intanto Belén Rodriguez, ballerina per una notte, potrebbe essere la prossima candidata al trattamento Milly Carlucci

Milly Carlucci è una lavoratrice instancabile. Sono vent' anni infatti, che è al comando dello show ballerino del sabato sera di Rai 1; vent'anni che porta avanti la stessa, granitica, missione: tenere in ostaggio i telespettatori.

È esattamente quello che è successo nel secondo appuntamento di Ballando con le Stelle 2025, edizione che celebra proprio il ventennale del programma.

Iniziata alle 21.30, la puntata si è conclusa con la vittoria della coppia Francesca Fialdini-Giovanni Pernice all'una e mezza di notte: roba che a Sanremo, a quell'ora, Carlo Conti stava già sotto le lenzuola in hotel e tanti saluti. Ma nel regno perfetto di Camilla Patrizia Carlucci, la durata ha le sue ragioni che la ragione non conosce. O meglio, una che conosciamo c'è: gli ascolti.

Ballando con le Stelle si fa trainare da Affari Tuoi (con chiusura monstre) - voto 5

Ballando con le stelle: un'immagine promozionale

Dato che al debutto la concorrenza ha avuto la meglio chiudendo anche prima, quegli oltre cinque punti percentuali di share di Canale 5 non sarebbero rimasti impuniti: a Viale Mazzini dunque, si è deciso di far godere a Ballando del traino di Affari Tuoi. Un segno di debolezza, a dispetto del cast con i nomi forti di questa edizione: ma soprattutto, un segnale dell'aver sottovalutato la corazzata Ruota della Fortuna+De Filippi. Tant'è che ad Affari Tuoi è arrivata non solo Milly per promuovere Ballando, ma si è giocato tutto il giocabile: vincita da 100mila euro e, addirittura, giusto per puntare ancora un po' sull'aspetto emozionale, concorrente con tanto di compagna incinta collegata da casa.

Lo show che finora si era sempre lanciato con la sua stessa anteprima, ha perciò fatto affidamento sui pacchi partendo alle 21.30; solo che poi a differenza del collega Conti, Milly Carlucci non ha nessuna fretta di andarsi a impigiamare, per cui la prima serata ha infierito sul pubblico per quattro ore tonde tonde. Può comunque andare peggio: sabato prossimo ad esempio, quando si parte addirittura al termine della partita della Nazionale di calcio.

Il regno perfetto di Milly Carlucci- voto 5

Marcella Bella e Chiquito

Quattro ore di lustrini, polemiche che non decollano, acconciature che non si spostano di un millimetro: nel regno di Camilla Patrizia Carlucci è tutto così perfetto che una dei giurati si presenta con una bandiera della Palestina per spilla, ma Gaza e le manifestazioni non entrano in studio neanche per un accenno, una battuta, un riferimento velato. Perché nella pista di Camilla Patrizia Carlucci la parola d'ordine è disciplina: nessuno deve turbarsi o sconvolgersi, a meno che la conversazione non verta su Marcella Bella "smutandata".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Abbiamo sottovalutato Nancy Brilli - voto 6

Due puntate e due volte in cui le tocca essere la prima ad esibirsi, noi Nancy Brilli l'abbiamo sottovalutata. L'attrice ha subito la perdita dell'amato cane, motivo per cui si è detta molto giù di morale; la Lucarelli le ha fatto notare che pur comprendendo il suo dolore, l'esibizione era "oggettivamente" brutta e che, purtroppo, non esiste un "bonus lutto morte animale domestico" che possa cambiare una performance insufficiente.

Ci aspettavamo i fuochi d'artificio con Marcella Bella e Barbara D'Urso, invece Nancy Brilli all' "oggettivamente" aveva già l'occhio a fessura da donna incavolata nera: diamole tempo. Anche il ballerino, Carlo Aloia, è già pronto.

Belén Rodriguez reclutata - voto 8

Una volta archiviata la pratica di sottolineare quanto sia bella Belén Rodriguez, che gambe fantastiche abbia Belén Rodriguez, la sosia di Virginia Raffaele è stata la perfetta ballerina per una notte. Ora che in tv la vediamo molto meno, ora che il gossip non ce la racconta più per i suoi amori ma per la gente con cui litiga, la Rodriguez potrebbe essere la prossima a beneficiare del trattamento Milly Carlucci.

Oltre alle eventuali polemiche che tanto servono agli autori, saprebbe persino ballare: incredibile, in quel di Ballando con Le Stelle.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Andrea Delogu è troppo normale - voto 4 (ma la Delogu è 8)

Al contrario del famoso detto, la Delogu è una bella che balla: letteralmente. Purtroppo per lei però, è ironica e non ha un ego visibile dall'emisfero australe: qualità che, tra le varie insicurezze e protagonismi che iniziano ad emergere, rischia di farla passare per una concorrente insapore.

La prima della classe che non si distingue, insomma. La Lucarelli la avvisa: Delogu, sei troppo normale. Lei risponde che ha alle spalle 12 anni di terapia, dimostrando di essere un'anima tanto bella quanto ignara di un'amara verità: Andrea Delogu, qui in qualche modo bisogna sbroccare, ché sei a Ballando con le Stelle su Rai 1, mica a Dancing With The Stars o Strictly Come Dancing.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Selvaggia Lucarelli prova a litigare, ma.... - voto 5

Beppe Convertini

Ha definito Convertini un "generatore automatico di banalità", ha sottolineato che la "forte, tosta, indipendente" Marcella Bella è in realtà risentita perché dipende dai giudici altrui, ha notato che Barbara D'Urso è molto tesa e a una Martina Colombari che lamentava di subire il pregiudizio della bellezza, ha ricordato che la bellezza è un privilegio.

Per risalire quei cinque punti di share che Tu sì que vales si è conquistato ai danni di Ballando, Selvaggia Lucarelli avrebbe dovuto polemizzare anche con le piastrelle del Foro Italico: nonostante le osservazioni della giurata, nessuna delle micce è però esplosa a dovere. Risultato? Discussioni infinite, tempi lunghi e nemmeno un litigio che ci svegliasse dal torpore di questa seconda puntata.