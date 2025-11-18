Grande Fratello: Omer contro Sonia e Cristina: "Mi sono rotto il caz*o di quello che dicono le opinioniste"

La nona puntata è dominata dal caso della coppia più discussa del momento. Dalla Casa allo studio, Omer e Rasha vengono messi sotto accusa dalle opinionisti ma lui non ci sta.

La nona puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 17 novembre, ha segnato una netta presa di posizione da parte dello studio contro la nuova coppia del reality: Omer Elomari e Rasha Younes. Secondo le opinioniste Sonia Bruganelli e Cristina Plevani, infatti, i due non sarebbero una coppia reale. In particolare, Rasha viene accusata di essersi avvicinata al concorrente di origine siriana solo per compiacere i fan. Omer, oggi, era particolarmente arrabbiato ed è stato più volte censurato dalla regia mentre commentava le parole delle opinioniste.

I sospetti sul rapporto tra Omer e Rasha nella Casa

Questo Grande Fratello Nip si sta distinguendo per una particolarità evidente a chi segue la diretta su Mediaset Extra: le coppie sembrano formarsi solo dopo il passaggio di aerei dedicati al loro dai fan. È successo con Anita e Jonas ed è accaduto allo stesso modo con Omer e Rasha.

Questi ultimi, nella puntata di ieri, sono finiti sulla graticola per le accuse rivolte loro da alcuni coinquilini, come Francesca e Simone, il cui intervento è apparso decisamente sopra le righe. Anche Sonia Bruganelli - promossa al ruolo di opinionista per la scarsa incisività di Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli - ha spiegato perchè non crede nella coppia.

Sonia Bruganelli

Le parole taglienti delle opinioniste

"Giudicare una coppia nata al GF è lecito. Se si sceglie di portare avanti una relazione in una casa dove si è spiati, è normale ricevere commenti dentro e fuori. Io vedo una coppia, quella formata da Jonas e Anita: parlano, si cercano, si abbracciano, discutono. Poi vedo un'altra coppia dove c'è una persona che decide se piove o c'è il sole e l'altra che, al massimo, decide se andare a prendere l'ombrello o il ventaglio," ha detto l'ex moglie di Paolo Bonolis.

Cristina Plevani, che si distingue per commentare il programma più sui social che in studio, ha affermato: "A me dispiace perché lui è molto preso, ma a Rasha piace Rasha e lui è diventato la moquette sotto i piedi di Rasha." Due prese di posizioni che hanno fatto infuriare Omer, il gieffino stamattina visibilmente nervoso ha sbottato contro le opinioniste: "Mi sono rotto il cazzo delle opinioniste e di quello che dicono. Volete dire cazzate? Ci sono. Volete dire cavolate? Vediamo." Poi parlando con Rasha ha aggiunto "Vorrei parlare con quelle opinioniste per dire'come cavolo vi permettete di dire certe cose'".