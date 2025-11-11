Grande Fratello, nuovo malore per Giulia Soponariu: la gieffina soccorsa dai compagni “Vuole andare via"

Attimi di paura nella Casa: la concorrente, già colpita da un malore nel pomeriggio, si è sentita male dopo la puntata ed è stata soccorsa dai compagni. Intanto spuntano le sue confidenze a Flaminia.

Momenti di apprensione nella Casa del Grande Fratello. Nella serata di ieri, subito dopo l'ottava puntata del reality, Giulia Soponariu ha accusato un nuovo malore, a poche ore di distanza da quello avvenuto nel pomeriggio. Anche questa volta la diciannovenne è rientrata nella Casa, ma le sue condizioni continuano a destare preoccupazione sia tra i fan che tra alcuni coinquilini.

Un nuovo malore dopo la diretta: cosa è accaduto a Giulia Soponariu

Secondo quanto emerso dalle immagini in Casa, la giovane concorrente si trovava in giardino con alcune coinquiline quando, improvvisamente, si è sentita male. Benedetta Stocchi, notando il suo malessere, si è subito avvicinata per sorreggerla e accompagnarla in confessionale, dove ha ricevuto le cure del caso. Anche Rasha Younes ha chiesto l'intervento di Omer, che è corso ad aiutare Benedetta.

La confessione della concorrente alla coinquilina

Poco prima dell'episodio, Giulia aveva confidato ad alcune compagne di non sentirsi più serena all'interno della Casa. Flaminia Romoli, parlando con Anita Mazzotta e le altre gieffine, ha infatti raccontato: "A me aveva detto che non voleva restare, che voleva andare via." Anche Anita aveva raccolto una confessione simile: "Lo so, anche a me oggi dopo il malore ha detto che vuole andare via. Sì, mi ha proprio detto 'voglio andare a casa'".

La reazione di Simona Ventura durante le nomination

Durante le nomination palesi, Flaminia aveva fatto il nome proprio di Giulia, spiegando: "Io voto Giulia semplicemente perché so che le sue mancanze qui sono tante. Non voglio più vederla stare male qui dentro." Una motivazione che non ha convinto Simona Ventura, la quale ha rimproverato la ragazza sostenendo che non fosse accettabile votare qualcuno "perché lo si vuole proteggere".

"Le nomination servono perché vuoi mandare via qualcuno, non perché l'altro sta male. I tuoi motivi non stanno proprio in piedi," aveva osservato la conduttrice. Flaminia aveva ribadito la propria posizione: "La voto perché l'ho vista stare male. Io ci passo molto tempo e so molte cose. Lei qui non sta più bene e la nomino per questo."

Il primo malore della Soponariu

Va ricordato che Giulia aveva già avuto un malore nel pomeriggio, preoccupando ancora una volta i suoi coinquilini. Nonostante tutto, la giovane concorrente resta una delle più amate dal pubblico: nel televoto dell'ultima puntata è risultata la più votata, pur non essendo al centro di dinamiche di coppia o scontri significativi.