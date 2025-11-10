Grande Fratello, Giulia Soponariu si sente male: i concorrenti gridano “Fate entrare qualcuno!”

Un improvviso malore ha colpito Giulia durante la diretta su Mediaset Extra. La produzione ha interrotto le immagini e chiamato i soccorsi: ecco come sta ora la concorrente.

Momenti di grande apprensione nella Casa del Grande Fratello. Giulia Soponariu, la concorrente più giovane di questa edizione del reality show in onda su Canale 5, ha avuto un improvviso malore, sembra un attacco di panico, che ha fatto scattare l'allarme tra i coinquilini e lo staff del programma.

Attimi di paura nella Casa del Grande Fratello: Giulia si accascia

Le immagini, trasmesse in diretta su Mediaset Extra, hanno subito fatto il giro del web, suscitando grande preoccupazione tra i fan. Nel video si vede Giulia alzarsi dal divano, forse troppo rapidamente, e accusare un capogiro. A quel punto Francesca Carrara, accortasi che la ragazza stava per accasciarsi a terra priva di sensi, ha cercato di sostenerla, chiedendo immediatamente aiuto agli altri concorrenti.

Il tempestivo intervento dei coinquilini e della produzione

In pochi secondi, i coinquilini si sono precipitati verso di lei, l'hanno adagiata sul divano e le sono rimasti accanto, visibilmente scossi. "Fate entrare qualcuno!", ha gridato uno dei ragazzi, chiedendo l'intervento urgente dei medici della produzione. Come avviene in questi casi, la regia ha immediatamente staccato le immagini e abbassato l'audio, sostituendo la diretta con inquadrature del giardino vuoto per permettere l'ingresso dei medici.

Le condizioni di Giulia dopo il malore

Non si conoscono ancora le cause precise del malore, ma secondo le prime ipotesi potrebbe essersi trattato di un calo di pressione o di un improvviso attacco di panico. Fortunatamente, sembra che Giulia si sia ripresa, poco dopo sarebbe stata vista in giardino. La produzione non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale sulle sue condizioni. Probabilmente ne sapremo qualcosa di più nella diretta di stasera, dove Giulia è in nomination, ma secondo i sondaggi dovrebbe essere salvata dal pubblico.

Non è la prima volta che nella Casa si verificano episodi simili. Circa un mese fa, infatti, era stato Omer Elomari a spaventare tutti dopo essere svenuto improvvisamente. Anche in quel caso i concorrenti avevano agito con prontezza, mentre Francesca si era precipitata a chiamare Domenico per aiutarlo e allertare il medico.