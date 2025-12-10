Grande Fratello, Mattia Scudieri racconta la verità su Grazia e Carlotta: "Avete capito male..."

Dopo l'eliminazione del 1° dicembre, a un passo dalla semifinale del Grande Fratello che si concluderà il 15 dicembre, Mattia Scudieri si è raccontato in un'intervista a Il Giornale, affrontando diversi temi caldi del suo percorso nella Casa: l'amicizia con Omer Elomari, le reazioni del pubblico alla foto con la fidanzata, i rapporti con Grazia, il chiarimento - ancora in sospeso - con la compagna Carlotta, le dinamiche delle coppie e il concorrente che secondo lui ha giocato con più strategia.

La foto con la fidanzata e la delusione di una parte del pubblico

Una fetta di spettatori non ha apprezzato la foto postata da Mattia insieme alla sua fidanzata Carlotta Vendemmia, ritenendo che il feeling mostrato in Casa con Grazia fosse quello di una coppia autentica. "Perché, nonostante io sia stato sempre molto chiaro, hanno visto nel percorso vissuto con Grazia il feeling di una coppia, per loro la più vera che si sia venuta a creare in Casa", ha spiegato. Alla domanda su un confronto con l'attuale fidanzata, Mattia ha risposto con ironia: "Avete dedotto male, sì, il chiarimento c'è stato... ma non c'è ancora un 'verdetto'".

Le coppie in Casa: più sinceri i Jonita o i Rashmer?

Sul tema delle relazioni nate nella Casa più spiata d'Italia, l'ex concorrente ha espresso la sua preferenza per la coppia Anita Mazzotta - Jonas Pepe, considerata più solida: "Dopo le ultime discussioni, propendo per Anita e Jonas: mi sembrano più legati". Tuttavia, precisa che Rasha e Omer non hanno mai parlato di amore, ma di reciproco interesse nel conoscersi, volendo intendere che non hanno mai ingannato i fan, come qualcuno degli opinionisti ha detto durante la semifinale.

Grazia e Mattia

La concorrente che ha giocato di più per Matteo Scudieri

Mattia non ha dubbi nel definire Anita la giocatrice più stratega del programma: "Sin da subito ho pensato che la più stratega fosse Anita, e ne ho avuto la conferma quando ha nominato me e Rasha, dando motivazioni che non reputo valide ma furbe. Ma il Grande Fratello è un gioco, e il suo obiettivo è vincere: quindi ha fatto bene".

Chi deve vincere il Grande Fratello per Mattia

Nel corso dell'intervista, Mattia ha ribadito il forte legame con Omer Elomari, un rapporto che - assicura - continuerà anche fuori dal programma. "Omer è una persona fortemente emotiva e tende a reagire in modo esagerato", ha spiegato. "Ma spero davvero che arrivi alla vittoria: sia per il rapporto che abbiamo creato, sia perché è una persona incredibile".