Grande Fratello: Matteo Azzali eliminato, tre in nomination, in arrivo una novità clamorosa

La quinta puntata del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura e andata in onda lunedì 27 ottobre su Canale 5, ha sancito l'eliminazione di Matteo Azzali. L'ex pugile, primo concorrente ufficiale di questa edizione, è risultato il meno votato nel televoto aperto al termine del nuovo appuntamento.

Chi è stato eliminato nella puntata del 27 ottobre

Matteo Azzali, 47 anni, dopo un grave incidente aveva abbandonato la carriera sul ring per dedicarsi ad aiutare ragazzi meno fortunati attraverso lo sport. Tuttavia, la sua permanenza nella Casa non ha convinto pienamente il pubblico. Il suo atteggiamento pacato, spesso volto a smorzare le polemiche e le tensioni, è stato oggetto di critiche da parte di alcuni coinquilini, in particolare Ascanio Pacelli, che anche ieri sera lo ha accusato di "fare il Don Matteo" e di "spegnere sul nascere le dinamiche del gruppo". Dopo la lettura dell'esito del televoto, Matteo ha dovuto dire addio ai suoi compagni d'avventura, salutandoli con grande emozione. Ecco le percentuali ufficiali del televoto:

Rasha: 37,06%

37,06% Benedetta: 32,98%

32,98% Matteo: 29,96%

Nomination non eliminatorie della quinta puntata del Grande Fratello

Come da tradizione, il momento conclusivo della puntata è stato dedicato alle nomination. Gli immuni della settimana, Domenico, Anita, Ivana e Omer, hanno votato nel segreto del confessionale, mentre tutti gli altri concorrenti hanno dato la loro preferenza in modo palese. Ecco come sono andate le votazioni: Grazia ha espresso la sua preferenza contro Francesco, mentre Jonas ha scelto Donatella. Benedetta ha votato per Francesca e Simone, e Flaminia ha indicato Grazia.

Sonia Bruganelli è la quarta opinionista del Grande Fratello

Rasha si è schierata contro Benedetta, mentre Francesca e Simone hanno a loro volta nominato Grazia. Mattia e Francesco hanno puntato su Donatella, che però ha contraccambiato nominandolo. Anche Anita e Ivana hanno fatto il suo nome. Infine, Omer e Domenico hanno deciso di nominare Jonas. I più votati della settimana sono Donatella Merrcoledisanto, Jonas Pepe e Francesco Rana, in una nomination non eliminatoria.

Il conforto che ha acceso la serata

Uno dei momenti più intensi della serata è stato il confronto tra Domenico e la sua compagna Valentina, entrata nella Casa per chiarire il suo disappunto nei confronti del comportamento del fidanzato con Benedetta. Già nei giorni precedenti, la Piscopo aveva espresso il suo malumore sui social, sottolineando il fastidio per l'eccessiva confidenza tra i due.

Sonia Bruganelli diventa opinionista fissa

A fine puntata, Simona Ventura ha colto tutti di sorpresa annunciando una novità: l'ex moglie di Paolo Bonolis, dopo alcune apparizioni nelle scorse settimane, ha accettato la proposta della conduttrice di restare come opinionista a lungo termine. Sonia Bruganelli affiancherà quindi stabilmente Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, formando un quartetto di commentatori che affileranno lo studio. La prossima puntata andrà in onda giovedì 30 ottobre, come anticipato da Simona Ventura.