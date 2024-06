Grande Fratello, Massimiliano Varrese è pronto per Uomini e donne e sulla separazione di Sergio e Greta dice..

L'ex gieffino in un'intervista radiofonica ha parlato della sua esperienza al reality show di Canale 5 e di alcuni dei suoi ex coinquilini

Massimiliano Varrese, nel bene e nel male, è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello. Nella prossima stagione televisiva, spera di ritornare sul piccolo schermo, magari sedendosi sul trono più ambito della televisione italiana, quello di Uomini e Donne, come rivelato durante un'intervista radiofonica.

Massimiliano Varrese: protagonista del Grande Fratello e aspirante tronista

L'attore ha parlato dai microfoni di Radio Cusano Campus con Turchese Baracchi. La conduttrice di Turchesando gli ha chiesto un parere sulla recente rottura tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. La coppia si è lasciata domenica scorsa, dopo un post condiviso su Instagram dall'imprenditore laziale che ha accusato l'ex tentatrice di averlo tradito. Nonostante i retromarcia e le dichiarazioni della ragazza, la sensazione del popolo del web è che il tradimento si sia realmente consumato.

Massimiliano, che ha visto nascere la coppia nella casa più spiata d'Italia, si è detto rammaricato per la fine della loro relazione, anche se ha specificato di non sapere molto di quanto è successo. "Io sono fuori dal mondo, vivo nel mio mondo artistico, mi dispiace molto per Sergio e Greta. Quando le cose non vanno bene, è meglio interrompere. Sono molto legato a loro, non mi sono mai intromesso nelle dinamiche di coppia, ho mandato un messaggio di sostegno".

Massimiliano e Beatrice al Grande Fratello

Qualche settimana fa, l'attore ha pubblicato il singolo "Clap Clap", interpretato come una revenge song contro Beatrice Luzzi. Massimiliano ha smentito la valutazione data dalla maggior parte delle persone: "Questa canzone è la risposta a tutto quello che ho subito in sette mesi di Grande Fratello. In trent'anni di carriera non avevo mai ricevuto così tanto odio dai leoni da tastiera. Un mondo tossico di persone tossiche si coalizzano per distruggere un personaggio televisivo".

E ancora: "Gli occhi da infame sono gli occhi di chi non ha il coraggio di guardarti in faccia, chi si nasconde dietro un profilo fake, non quelli di Beatrice. È dedicata ai leoni da tastiera, ma anche alle persone che incontri nella vita che fanno una faccia davanti e una dietro".

Infine, l'ex gieffino ha lanciato una specie di appello a Maria De Filippi, candidandosi come tronista per la prossima stagione: "Sono single. In questo momento, per gioco, mi siederei nel trono over di Uomini e Donne. Sono stato sempre un artista di nicchia, ma in questa fase della mia vita artistica perché non prendere tutto con più leggerezza? Maria, sono pronto".