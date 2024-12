Grande Fratello, Mariavittoria attratta da un terzo gieffino: Tommaso e Javier sono fuori dai giochi

Mariavittoria Minghetti tornata Casa del Grande Fratello, sta vivendo un momento di grande confusione sentimentale. Dopo aver coltivato una relazione altalenante con Tommaso Franchi, ora sembra intenzionata a cambiare direzione, e, a differenza di quello che credevano alcuni spettatori del programma, il suo nuovo interesse amoroso non è Javier Martinez.

Un nuovo triangolo in vista?

Negli ultimi giorni, un nuovo elemento ha scosso l'equilibrio emotivo di Mariavittoria: Alfonso D'Apice, ex fidanzato di Federica Petagna e volto noto di Temptation Island. Durante il periodo trascorso nel Tugurio, i due hanno avuto modo di conoscersi meglio, creando una complicità che ha messo in discussione il legame tra Mariavittoria e Tommaso.

Una volta rientrata in Casa, la specializzata in chirurgia estetica si è confidata con Javier Martinez e Amanda Lecciso, rivelando il suo stato di confusione. "Sono uscita dal Tugurio con una grande confusione mentale. Stasera ho dormito con Tommy, mi è mancato tantissimo, ma si è aggiunto un altro tassello", ha ammesso.

Alfonso, nuovo interesse per Mariavittoria

Le parole di Mariavittoria hanno subito acceso il dibattito tra i due coinquilini. Javier, inizialmente spiazzato, ha intuito che il "tassello" aggiunto fosse proprio Alfonso. Amanda ha confermato l'ipotesi, spingendo il pallavolista argentino a fornire maggiori dettagli. Martinez sollecitato dalla coinquilina ha riportato una vecchia conversazione avuta con Alfonso.

Sembra che in quello'occasione, Javier avesse scherzato con il partenopeo su un suo presunto interesse per Mariavitoria. "Mi dispiace. Io ho sempre fatto il tifo per Tommy. Ai tempi mi aveva detto che per lui era un no per rispetto a Tommy, però mi ha detto che gli piacevi. Non so se intendeva caratterialmente o anche altro". Javier ha anche sottolineato che già in passato aveva notato che Mariavittoria ha sempre avuto un occhio di riguardo per l'ex di Federica.

Nel frattempo, Tommaso Franchi si è dimostrato sempre più vicino a Mariavittoria, nonostante le incertezze della ragazza. La relazione tra i due, già messa alla prova dall'interesse che Tommaso aveva manifestato per Maica Benedicto, la concorrente del Gran Hermano che aveva passato qualche giorno nella Casa italiana. Tommaso, che aveva ricambiato la visita, durante il suo soggiorno spagnolo aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto continuare il suo percorso da single.

La domanda che tutti si pongono è: chi sceglierà Mariavittoria? Riuscirà a chiarire i suoi sentimenti e a prendere una decisione definitiva tra Tommaso e Alfonso? Nel frattempo tra i nuovi concorrenti che hanno varcato la porta rossa c'è anche la partenopea Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e vecchia conoscenza di Alfonso D'Apice, i due hanno condiviso un bacio quest'autunno.

