Grande Fratello, Tommaso Franchi in Spagna: “Maica è solo un’amica, io costretto dagli autori a venire”

Dopo Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, anche Tommaso Franchi è stato trasportato dal Grande Fratello al Gran Hermano. L'intento degli autori, italiani e spagnoli, era farlo avvicinare a Maica Benedicto, che aveva soggiornato nella Casa più spiata italiana per alcuni giorni. In queste ore, l'idraulico senese ha svelato la verità dietro il suo viaggio.

Le rivelazioni di Tommaso sulla relazione con Maica

Lunedì sera, la puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è terminata con due ballerine che sono entrate nel salone dei Lumina Studios e, a ritmo di salsa, hanno portato via Tommaso Franchi, con il conduttore che annunciava che il senese sarebbe volato in Spagna per un nuovo crossove tra le due produzioni Mediaset.

Arrivato al Gran Hermano, Tommaso ha riabbracciato Maica; i due si sono subito salutati con affetto e la modella brasiliana si è detta felicissima di poter rivedere il suo amico italiano: "Sono contentissima e sconvolta, ma in senso positivo". In precedenza, quando era ancora in Italia, Tommaso aveva apertamente dichiarato di essere interessato a Mariavittoria.

Maica e Tommaso nel Confessionale in Italia

Nelle ultime ore, parlando con i suoi nuovi amici spagnoli, Franchi ha svelato che non pensa di avere un futuro con la specialista in chirurgia estetica e che in questo momento sente soprattutto la mancanza dei suoi compagni italiani, non di Mariavittoria in particolare. Tommaso ha spiegato anche che per Maica non nutre un sentimento che vada oltre l'amicizia e che aveva intenzione di dirglielo prima di tornare in Italia.

Quando la modella spagnola ha saputo di questa chiacchierata, ha accusato Tommaso di essersi comportato male: "Non mi piacciono le persone che non vanno dalla diretta interessata a parlare, soprattutto quando si tratta di un tema delicato; ne hai parlato prima con i miei compagni, davanti al mio pubblico e poi con me".

Tommaso, in spagnolo, le ha spiegato che le piaceva come persona, ma che il sentimento è una cosa diversa. "In Italia hai fatto un video dove dicevi che ti mancavo e ora ai miei coinquilini hai dichiarato che non è vero". Messo alle strette, l'italiano ha spiegato che dietro le clip c'era la mano degli autori e che lui è solo stato al gioco: "Ero molto felice di venire qui, anche perché non prendevo l'aereo da dieci anni, poi gli autori volevano che noi stessimo insieme, ma per me il sentimento è una cosa completamente diversa".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tommaso Franchi entra nello studio di Grande Fratello per un ultimo saluto prima di partire per la Spagna