Grande Fratello: nuovi ingressi, il 'segreto' di Lorenzo, il papà di Javier incanta, concorrenti in nomination

La sedicesima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 2 dicembre ha regalato scontri, colpi di scena e l'ingresso di nuovi concorrenti, rivoluzionando gli equilibri nella Casa. Durante la serata, non solo Javier Martinez è stato decretato il preferito al televoto, ma si sono anche scoperte dinamiche segrete e tensioni tra i partecipanti. Ecco un riassunto dettagliato dei momenti salienti.

L'apertura della puntata: scontri e rivelazioni

Alfonso Signorini ha dato il via alla serata affrontando uno dei temi più discussi della settimana: il conflitto tra Helena Prestes e Shaila Gatta, nato da una lettera che Helena ha scritto per il compleanno di Lorenzo. Durante il confronto, l'ex velina si è scusata, ma il conduttore ha definito le sue scuse tardive e ripetitive.

Il programma ha poi acceso i riflettori su un presunto segreto di Lorenzo, legato al suo rapporto con Helena. Un filmato ha mostrato come molti coinquilini avessero fatto riferimento a questo mistero. Sembra che i due si fossero scritti su Instagram prima dell'inizio del Grande Fratello, violando il regolamento che gli impediva di entrare in contatto. Spolverato ha smentito che tra i due ci fosse stata una relazione o che lui sia legato a un guru della moda, voce che era circolata nelle scorse settimane.

Zeudi Di Palma e Alfonso D'Apice durante la puntata del 2 dicembre

La sorpresa per Javier Martinez

Uno dei momenti più toccanti della serata è stato dedicato al pallavolista argentino, che ha ricevuto la visita del padre Mariano. L'uomo ha ricordato con emozione la moglie defunta, condividendo con Javier e il pubblico una lezione di vita sulla resilienza e sull'importanza dei valori umani. "Non sprecare il tuo tempo con chi non ti ascolta", ha esordito mentre suo figlio era freezato.

"La donna come diceva tua mamma va toccata con una rosa. Allontanati dalle persone cattive, non devi urlare per fare sentire la tua voce né essere aggressivo", ha detto papa Martinez, una lezione che molti coinquilini dovrebbero imparare e fare propria. In precedenza, Cesara Buonamici aveva letto un passo di Sant Agostino per consolare il pallavolista argentino.

I nuovi ingressi nella Casa

La serata ha segnato l'ingresso di cinque nuovi concorrenti: Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e vecchia conoscenza di Alfonso D'Apice, i due hanno condiviso un bacio dopo la sua rottura con Federica. Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti e lo sportivo Emanuele Fiori. Maria Monsé e sua figlia diciottenne Perla Maria, concorrenti unici e Chiara Cainelli, ex corteggiatrice di Uomini e donne e vincitrice del titolo Miss Trento nel 2017.

Televoto e nomination

Javier Martinez ha trionfato al televoto con il 69% delle preferenze, assicurandosi l'immunità, da notare che il triangolo di Temptation Island lascia completamente indifferenti gli spettatori, sia Federica che Stefano hanno ottenuto il 2% dei voti. Gli immuni scelti dal pubblico, oltre a Javier, sono Lorenzo, Helena, Alfonso e Shaila, gli ultimi due sono stati premiati dalle opinioniste. Le nuove nomination hanno portato al televoto eliminatorio: Amanda Lecciso, Federica Petagna, Stefano Tediosi e Luca Calvani. Il meno votato lunedì prossimo abbandonerà la Casa.

Tommaso nomina Federica

nomina Federica Non è la Rai nominano Stefano

nominano Stefano Shaila nomina Calvani

nomina Calvani Alfonso nomina Stefano

nomina Stefano Yulia nomina Amanda

nomina Amanda Calvani nomina Federica

nomina Federica Jessica nomina Yulia

nomina Yulia Mariavittoria nomina Stefano

nomina Stefano Lorenzo nomina Calvani

nomina Calvani Stefano nomina Amanda

nomina Amanda Helena nomina Jessica

nomina Jessica Federica nomina Amanda

nomina Amanda Giglio nomina Calvani

nomina Calvani Amanda nomina Yulia

nomina Yulia Javier nomina Federica

