Grande Fratello: Luca ricorda a Lorenzo le parole di Alfonso Signorini: “Quella è la vera bastonata”

Martedì 19 novembre, durante il primo appuntamento settimanale del Grande Fratello, gli animi si sono accesi tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, due tra i concorrenti in nomination. La puntata, che ha registrato una nuova tappa delle dinamiche interne, ha visto il pubblico schierarsi con l'attore toscano, confermandolo come il più apprezzato con il 51% dei voti.

Luca Calvani: la consapevolezza del favore del pubblico

La tensione tra i due protagonisti non si è placata nemmeno dopo la diretta, quando nel giardino dei Lumina Studios si è consumato un acceso confronto. Luca Calvani, rafforzato dall'esito del televoto, ha colto l'occasione e ha affrontato Lorenzo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e zittirlo. "Ma tu pensi che la bastonata sia la nomination? La bastonata è sentirsi dire da Alfonso che sei arrogante. Quella è l'unica bastonata che hai preso." Lorenzo ha replicato con tono sarcastico: "Sì, ma con quella ci farò il conto."

Durante la puntata, Alfonso Signorini ha apertamente criticato Lorenzo, invitandolo a "darsi una regolata", facendo eco al dissenso che si sta diffondendo sui social nei confronti del concorrente, su X da diversi giorni l'hashtag #fuorilorenzo spopola. Anche Beatrice Luzzi ha rincarato la dose, aggiungendo: "Effettivamente, Lorenzo, non ti stai regolando."

Lorenzo Spolverato rimproverato da Signorini

Lorenzo Spolverato: accuse pesanti verso Helena Prestes

Questa presa di posizione ha fatto emergere un ulteriore attrito tra i coinquilini, evidenziando una frattura tra le due fazioni all'interno della Casa. Nonostante le critiche ricevute, Lorenzo ha dimostrato di non aver capito le parole del conduttore e degli opinionisti. In una conversazione con alcuni coinquilini della sua cerchia, ha lanciato un commento velenoso contro Helena Prestes, definendo la situazione all'interno della Casa un vero e proprio manicomio: "Siamo in un manicomio che gli dobbiamo andare dietro? Siamo degli assistenti sanitari?"

La sfida del sabato sera

Il Grande Fratello si prepara ora a un doppio appuntamento settimanale: il prossimo 23 novembre, infatti, il reality sfiderà Ballando con le Stelle in una serata di scontri televisivi e, probabilmente, nuovi momenti di tensione nella Casa. La puntata sarà decisiva per i concorrenti finiti in nomination: uno tra Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi, Clayton Norcross e Lorenzo Spolverato lascerà per sempre il programma.