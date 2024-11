Grande Fratello, Alfonso contro Antonio per difendere l’onore di Federica: rissa sfiorata e chat pubblicate

La tredicesima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 19 novembre su Canale 5, ha regalato al pubblico uno spettacolo che oscilla tra il surreale e il comico. Tra baci, accuse e sfide partenopee, la Casa più spiata d'Italia ha visto il suo trash, nel bene e nel male, raggiungere vette memorabili.

Un blocco dedicato ai baci e ai triangoli amoroso

La serata si è aperta con un approfondimento sui recenti avvicinamenti tra Federica Petagna, il suo ex fidanzato Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi, il tentatore conosciuto durante Temptation Island. Dopo un bacio sotto le coperte con Alfonso, Federica aveva dichiarato che tra loro fosse tutto finito, salvo poi smentirsi in diretta quando ha affermato "Lo bacerei di nuovo."Questo atteggiamento ha suscitato il sospetto di Beatrice Luzzi, che ha accusato Federica di voler sfruttare Alfonso per la sua popolarità all'interno del reality.

Scintille nel giardino

A movimentare ulteriormente la serata ci hanno pensato gli autori del programma, introducendo Antonio Fico, cugino di Titty Scialò, anche lei di Temptation Island, il quale ha rivendicato una relazione con Federica durante il periodo in cui lei si frequentava con Stefano. Antonio ha accusato Federica di aver sminuito la loro storia: "Hai detto che il nostro è stato un bacio di ubriachezza. La nostra frequentazione è durata settimane, ci siamo baciati più volte."

Antonio, Afonso e Federica durante lo scontro in giardino

A questa dichiarazione ha reagito Alfonso D'Apice, furioso e visibilmente agitato. In un acceso confronto in napoletano, Alfonso ha accusato Antonio di aver orchestrato un teatrino, invitandolo sarcasticamente a tornare al suo lavoro di venditore di cornetti. La scena si è trasformata in un quasi-scontro fisico, con i due che si sono trovati faccia a faccia. Alfonso è stato allontanato da Javier e Luca, mentre Alfonso Signorini ha liquidato Antonio invitandolo a lasciare la Casa.

Uscito dai Lumina Sudios, Antonio ha alimentato ulteriormente il caos pubblicando una serie di storie su Instagram. Tra accuse e ironie, ha definito Alfonso "cornuto e contento" e ha rivendicato con orgoglio il suo mestiere: "Fieri di svegliarci ogni giorno alle cinque del mattino per andare a lavorare e vendere i cornetti. Alfonso, invece di Federica io non sarei tanto fiero." In una storia successiva, Antonio ha persino condiviso alcune chat private con Federica, nelle quali lei sembrava apprezzare i cornetti da lui preparati.

La puntata ha dimostrato come il Grande Fratello riesca a trasformarsi in una soap opera in diretta, capace di catturare l'attenzione del pubblico con dinamiche tanto assurde quanto avvincenti. Il confronto tra Alfonso e Antonio resterà nella storia come uno dei momenti di trash più iconici di questa edizione, nonostante i nuovi standard di "pulizia" richiesti da Pier Silvio Berlusconi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il faccia a faccia tra Federica Petagna e Antonio Fico.