Grande Fratello: Luca Calvani a Verissimo: “Ecco perchè ho chiesto scusa ad Alessandro”

L'attore toscano è stato ospite di Silvia Toffanin, in studio con lui c'era anche il compagno Alessandro.

Luca Calvani non è più un concorrente del Grande Fratello: l'attore toscano è stato eliminato all'ultimo televoto del reality show di Canale 5. Ospite di Verissimo, ha raccontato a Silvia Toffanin il ritorno alla vita di tutti i giorni, l'abbraccio con la figlia Bianca e il compagno Alessandro, oltre ai rapporti con alcuni ex coinquilini, in particolare con Jessica Morlacchi.

Luca Calvani e il ritorno alla vita reale

Subito dopo l'uscita dal programma, l'ex gieffino è tornato in albergo dove lo attendeva Alessandro. "Lui è stata la prima persona che ho abbracciato. Mi ha sorpreso in hotel, dalla Toscana, quando ha capito che forse sarei uscito, è corso a Roma", ha raccontato con emozione. Poi ha aggiunto che oggi loro due sono sempre insieme e che ha intenzione di recuperare il tempo perso con lui e con la figlia Bianca.

L'attore toscano ha ripercorso anche l'inizio della loro storia d'amore: "Io e Alessandro stiamo insieme da nove anni. Ci siamo conosciuti per caso, abbiamo parlato e ci siamo scritti per un po'. Il 25 giugno del 2016 ci siamo baciati per la prima volta. Io ero separato da un anno e mezzo dalla mamma di Bianca". "Dopo un mese e mezzo che conoscevo Alessandro, ho capito che vedevo un futuro con lui, c'era un orizzonte. Ricordo di avergli detto: 'Se hai pazienza, io vorrei costruire una vita con te'. Da quel momento siamo andati avanti insieme". Ha poi confessato che l'amore gli ha cambiato la vita, restituendogli la capacità di sognare.

Luca Calvani nella Casa del Grande Fratello

Nel corso dell'intervista, l'attore ha parlato anche del suo rapporto dentro la casa del Grande Fratello con Jessica Morlacchi. Ha ammesso di non essersi pentito dell'avvicinamento con lei e di non avere rimpianti: "Alla fine ci siamo ritrovati. Mi sono avvicinato a lei perché percepivo una bella affinità, avevamo un umorismo molto simile. Avevo bisogno di trovare qualcuno con gli stessi riferimenti".

Riguardo alle polemiche nate dentro e fuori dalla Casa, Luca ha spiegato di aver riflettuto su quanto accaduto: credeva di aver trovato un'amica e una compagna di gioco, ma a un certo punto ha capito di dover ritracciare i passi e riconoscere dove aveva sbagliato. E con Alessandro? "Ci siamo chiariti, gli ho chiesto scusa".

Alessandro, compagno di Luca Calvani

Luca Calvani ha ammesso, consapevole che, al di là della propria esperienza all'interno del reality, il suo comportamento aveva creato sofferenza a chi era a casa. "Non tanto per quello che ho fatto, ma per quello che ha percepito lui da fuori. Si è trovato a dover giustificare il mio comportamento", ha concluso con sincerità.