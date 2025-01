Grande Fratello: Jessica Morlacchi rivela nuove situazioni imbarazzanti e lancia accuse contro Luca Calvani

La tensione tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani nella Casa del Grande Fratello è ormai alle stelle, dopo che la cantante, rientrata nella competizione grazie al ripescaggio, ha rivelato dettagli scottanti sul loro rapporto passato. Durante una conversazione con Pamela Petrarolo, l'ex voce dei Gazosa ha raccontato episodi imbarazzanti che coinvolgono l'attore toscano, lasciando senza parole la sua interlocutrice.

Le dichiarazioni di Jessica

"Ma tu te ne rendi conto? Io mi vergognerei. Io queste cose le racconterei tutte alle sue amiche!", ha esclamato la Morlacchi, riferendosi a un episodio in cui Calvani si sarebbe comportato in modo poco rispettoso nei suoi confronti. La cantante ha descritto un momento sotto le coperte che ha generato grande imbarazzo: "Lui mi diede la buonanotte, poi si avvicinò e mi disse 'stai in campana Morlacchi, che domani mattina ti vengo a svegliare'. E poi mi fece guardare... lì.", ha spiegato indicando le zone genitali.

Jessica ha continuato il suo racconto, aggiungendo dettagli che hanno ulteriormente alimentato il suo risentimento: "Quando si è infilato nel letto, si è appiccicato tutto. Io stavo di schiena e ho sentito. E la notte stessa, forse all'alba, fece di nuovo così", ha detto la Morlacchi ripetendo lo stesso gesto di prima. Pamela, visibilmente sconvolta dal racconto, ha commentato con durezza l'atteggiamento di Calvani, definendolo incoerente rispetto alle sue dichiarazioni di voler mantenere un comportamento corretto per rispetto del compagno Alessandro.

Luca è stato nuovamente accusato da Jessica

L'intervista a Chi

Prima di ritornare nella Casa, la cantante aveva conversato con il magazine, riferendosi al suo rapporto con l'attore toscano aveva ammesso che, inizialmente, aveva provato un forte legame con Luca, ma la loro relazione si è deteriorata. "C'erano momenti di grande complicità, ma poi ho capito che stava recitando. Ho desiderato innamorarmi, ma lui non è mai stato la persona giusta."

L'amarezza di Jessica si è acuita con l'atteggiamento di Luca verso Amanda Lecciso. "Ora si è avvicinato ad Amanda, la nuova gatta morta. È la Marina La Rosa di questa edizione e non ha nemmeno finto di imitarla." Il rapporto tra Jessica e Luca sembra ormai irrimediabilmente compromesso. La cantante, tornata in Casa con un nuovo slancio, sembra intenzionata a non lasciare nulla di non detto, portando alla luce le sue verità e, forse, accendendo le nuove dinamiche annunciate da Alfonso Signorini la sera in cui ha spiegato i motivi del ripescaggio.