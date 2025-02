Grande Fratello: Javier ed Helena più vicini, Zeudi reagisce e spiazza tutti

In attesa della puntata di lunedì prossimo, i rapporti nella Casa del Grande Fratello si evolvono. Il legame tra Javier Martinez, Helena Prestes e Zeudi Di Palma ha preso una piega inaspettata durante i festeggiamenti del Capodanno cinese, celebrato sabato sera nel loft più spiato d'Italia. La modella brasiliana e il pallavolista argentino si sono avvicinati, mentre Zeudi sembra pronta a farsi da parte.

Zeudi osserva il feeling tra Javier ed Helena: "sareste una bella coppia"

Tra sguardi complici e abbracci affettuosi, l'ex Miss Italia ha notato la crescente sintonia tra i due e ha espresso il suo pensiero con schiettezza: "Ha ragione Helena. Perché non provi qualcosa per lei? Dovresti provarlo perché sareste una bella coppia e tutto si risolverebbe al meglio".

Convinta che Javier nutra un interesse per Helena, Zeudi ha chiesto maggiore chiarezza: "Vi voglio bene e vi voglio far stare in armonia. Io non c'entro niente con voi". Javier, pur confermando il piacere di trascorrere del tempo con Helena, ha sottolineato la sua volontà di mantenere un equilibrio: "A me quest'armonia piace molto. Mi piace trascorrere del tempo qui così. Io vorrei che questo rimanesse fino alla fine. Io così sto veramente bene".

Zeudi Helena e Javier parlano della loro situazione amorosa

Amanda, percependo l'incertezza di Javier, ha deciso di parlargli in privato: "Poco fa eri completamente preso da lei, lo abbiamo notato tutti. Perché ti sei trattenuto? Forse è stata la paura. Lei mi ha confessato di percepire che tra voi esiste un legame speciale. Prima eri totalmente rapito da lei, quando la osservavi sembrava che stessi ammirando una dea".

Javier, confidandosi con Federico, Amanda e Ilaria, ha ammesso di essersi frenato per paura: "Se ho avuto paura? Non ne sono sicuro. Di certo mi sono trattenuto. So bene che il mio comportamento è incoerente quando affermo che tra me ed Helena c'è solo amicizia, mi rendo conto che i miei gesti mi smentiscono".

"Do molta importanza a ciò che Helena mi trasmette, sono sempre stato solo e certe situazioni proprio non so come affrontarle", ha concluso il pallavolista. Nel cuore della notte, Javier ed Helena si sono ritrovati da soli in piscina. La modella brasiliana ha condiviso un pensiero intimo: "Sono così esausta, vorrei soltanto essere felice. Cosa desidero? Amare, essere amata, avere una famiglia".

Javier ed Helena parlano del loro rapporto

Javier, stringendola tra le braccia, ha cercato di rassicurarla con parole piene di affetto: "Sei già felice e lo sarai ancora di più. Non c'è niente che non vada in te, sei speciale: la mia pagliaccia, divertente, profonda, splendida, sei tutto! E un giorno sarai una madre meravigliosa, io già ti immagino e ne sono certo".