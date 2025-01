Grande Fratello: Luca Calvani ha sentito Helena Prestes dopo l’eliminazione, ma la regia interviene e censura

Il Grande Fratello continua a evolversi, discostandosi sempre più dalla formula originale. Nelle ultime edizioni, i concorrenti non vivono più in isolamento totale come un tempo: spesso lasciano la Casa per motivi vari, tornando dopo pochi giorni. Inoltre, grazie alle recenti rivelazioni di Luca Cavani, è emerso che attraverso il confessionale i partecipanti possono avere contatti con il mondo esterno. Un cambiamento significativo che sta facendo discutere pubblico e appassionati del reality.

Il contatto inaspettato

Parlando con Javier Martinez, Calvani ha chiesto come si sentisse dopo l'uscita della Prestes. Per rassicurarlo, ha detto: "Helena sta bene, l'ho sentita stamattina". Subito dopo questa affermazione, la regia è intervenuta per cercare di oscurare la conversazione, ma il video, catturato dal pubblico che segue la diretta su Mediaset Extra, è già diventato virale sui social.

Questo episodio solleva dubbi sull'effettivo isolamento dei concorrenti. Già in passato, altre situazioni simili avevano alimentato discussioni. Ad esempio, la madre di Yulia Bruschi aveva raccontato che sua figlia, a seguito di una denuncia dell'ex fidanzato Simone Costa, aveva incontrato il proprio avvocato attraverso il confessionale per un consulto durato più di due ore. Senza contare la gita in Spagna di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e l'assenza, per motivi familiari, di Pamela Petrarolo, uscita dalla Casa per una settimana.

Helena Prestes è stata eliminata dal Grande Fratello

Polemiche sul televoto

L'eliminazione di Helena Prestes ha scatenato polemiche sui social, con numerosi utenti che accusano il programma di manovrare i risultati del televoto. Un errore nel comunicato ufficiale di Mediaset ha alimentato ulteriormente le critiche: nel testo si leggeva che il pubblico doveva scegliere "Chi vuoi salvare?", mentre questa volta la domanda era "Chi vuoi eliminare?".

Inoltre, la somma delle percentuali dei voti non raggiungeva il 100%. Anche Alex Belli, attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, ha espresso il suo dissenso su X (ex Twitter), scrivendo: "Girando sul web, non c'è un solo commento a favore dell'eliminazione di Helena. Forse è il momento di tornare al pubblico sovrano, che decide REALMENTE le sorti del gioco?"