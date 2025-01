Grande Fratello: scontro acceso tra Jessica e Luca, confessioni notturne sullo "ScottexGate"

Nella puntata di ieri del Grande Fratello, Jessica Morlacchi è tornata nella Casa per un confronto acceso con Helena Prestes e, soprattutto, con Luca Calvani. La cantante ha accusato l'attore toscano di comportamenti inappropriati durante la loro convivenza nel reality. Lei si era infatuata di Luca nonostante Calvani abbia un compagno, Alessandro Franchini, con cui convive da circa dieci anni.

Le accuse di Jessica Morlacchi

L'ex voce dei Gazosa ha rivolto parole pesanti nei confronti di Luca, raccontando episodi imbarazzanti che, secondo lei, sarebbero avvenuti sotto le coperte. "Ti sei strusciato su di me, hai fatto cose che non dovevi fare sapendo che ero lì. Ho capito perché mi hai fatto quel voltafaccia improvviso: qualcuno ti ha suggerito di avvicinarti a Helena", ha affermato, riferendosi alle informazioni che gli avrebbe fatto arrivare Alessandro Franchini. E poi: "Hai abbindolato una donna, chiunque al mio posto ci sarebbe caduta. Con me ti sei comportato in modo inaccettabile!".

Jessica ha rimproverato Luca di aver avuto questi comportamenti nonostante sapesse che lei si fosse infatuata. "Te l'avevo detto. Sotto le lenzuola mi abbracciavi mentre dormivo, mi venivi sopra". La cantante ha poi rivelato dettagli scabrosi, come la presenza di fazzoletti di carta tra i letti e comportamenti che ritiene inadeguati.

Jessica Morlacchi nella Mystery Room

"Non stavi solo! C'ero io nel letto. Ero appena entrata e tu, fuori di testa, hai iniziato a fare i cavoli tuoi. Ed è anche uscita quella cosa che io avevo deciso di non dire. E poi i pezzi di scottex tra i letti". Giorni fa anche Tommaso Franchi aveva fatto un esplicito riferimento a questo comportamento di Luca.

La risposta di Luca Calvani

L'attore toscano ha deciso di affrontare le accuse ammettendo parte delle sue azioni: "Io ora faccio un suicidio artistico e ammetto tutto. Ho fatto una cosa umana, che può succedere dopo quattro mesi di isolamento lontano dal mio compagno. Pensavo di essere solo e non visto". Nonostante l'ammissione, Jessica non ha fatto sconti: "Non eri solo, io ero lì accanto a te. Quello che hai fatto è stato irrispettoso".

Confessioni notturne dell'attore toscano

Dopo la diretta, Luca si è confidato con Pamela e Ilaria, spiegando meglio quanto accaduto: "Ragazze, è una cosa naturale. Lo so, lo fanno tutti, ho fatto quello che avete capito e l'ho fatto da solo. Ma è stata detta in diretta in prima serata e ora sembro un erotomane. Adesso lo aggiungeranno alla mia pagina Wikipedia, ne sono certo. Quando uscirò, andrò a controllare e ci troverò scritto tutto quello che è stato detto stasera".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il confronto finale tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani.