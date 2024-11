Grande Fratello, Luca Calvani scopre il segreto di Lorenzo e Helena: ”Mi metti in una posizione scomoda”

Secondo il pubblico che segue il Grande Fratello su Mediaset Extra, gli autori del programma avrebbero in mano una dinamica che hanno deciso di non sfruttare. Nella casa si parla da giorni di un segreto che coinvolge Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Tra i due coinquilini ci sarebbe un collegamento legato a un evento antecedente l'inizio del programma.

Un segreto aleggia nella casa del Grande Fratello

Uno dei primi a parlare di questa misteriosa connessione tra i due coinquilini è stato proprio il modello milanese, che aveva chiesto a Giglio se Yulia gli avesse rivelato qualcosa su quanto accaduto tra lui ed Helena fuori dalle mura dei Lumina Studios. A parlarne più esplicitamente è stato Javier Martinez.

Quando il pallavolista e Lorenzo hanno convissuto per qualche giorno nel tugurio, durante un confronto Javier aveva detto: "So il segreto, Helena mi ha raccontato delle cose vostre, delle verità che non devono per forza uscire qui. Parlo di cose che è meglio che non vengano a galla in questo contesto. Se avessi voluto, le avrei già tirate fuori!"

Helena ha rivelato il segreto a Luca

Lorenzo aveva replicato: "So bene di cosa parli. So bene di cosa parli. Ho capito bene, fidati che lo so. Non lo dico, perché vuoi portarmi a dirlo. Allora non hai il coraggio tu di dirlo. Questa verità tra me e lei, so che non te ne frega. Se tu lo dirai passerai come quello che mi ha voluto mettere in cattiva luce".

Poche ore fa, Helena ha raccontato questo legame, ormai diventato come il proverbiale segreto di Pulcinella, anche a Luca Calvani, che però avrebbe preferito non sapere nulla, come lui stesso ha confidato alla modella brasiliana: "Mi metti in una posizione scomoda, io non voglio mentire adesso. Devo mentire per forza? Se mi chiedono, non vorrei mentire. Non dirmi altro. Non ti metto nei casini, però mi ci hai messo tu. Mi ci hai già messo raccontandomi questa cosa."

Nel tugurio, Yulia Bruschi, che nel frattempo sarebbe stata denunciata per violenza dall'ex fidanzato, ne ha fatto riferimento a Mariavittoria Minghetti, parlando di "verità nascoste", prima che la regia cambiasse rapidamente inquadratura. A questo punto, gli spettatori si chiedono cosa possano aver fatto di tanto compromettente i due concorrenti, poiché un incontro per definire strategie comuni o un flirt del passato non possono certo essere considerati argomenti tanto tabù da essere censurati.